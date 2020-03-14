İsraf ve zulmümüz yüzünden mi cezalandırılıyoruz?

İnanılmaz bir tüketim çılgınlığına kapıldık!

İnsanların, bilhassa Müslümanların memleketleri işgal edilirken, işkence ve katliâmlara maruz bırakılırken, yerlerinden-yurtlarından göç ettirilirken, aç, sefil, perişan edilirken biz keyif peşinde mi koşuyoruz? Yurtiçi, yurtdışı uçaklarla gezi, eğlence koronavirüs bizi durdurdu! Hatta Ramazan ve Kurban bayramlarında sıla-i rahim yapmamız gerekirken, özellikle o zamanlarda anne-baba, akraba ve dostlarımızdan uzaklaşma vesilesi yaptık, koronavirüs bizi durdurdu! Hizmetlere ayıracağımız zamanımızı israf ettik koronavirüs bizi durdurdu! -Kimi zaman peşpeşe Umreler yaparak!.. Şimdi uçak seyahatleri bitti, otomobil seyahatleri haydi haydi bitti. Aferin koronavirüse gibi, bunca israfı önledi! Toplu iğne dahi taşımayan, asla şiddete yönelmeyen-başka fikrî, ahlâkî suçları olsa da-o hususta masum olan insanlar “terörist”likle suçlandı! Dindarlar dindarlara, cemaatler cemaatlere kırdırılmaya çalışıldı… Zalimler ve fitneciler “ya fiilen, ya iltizamen, ya iltihaken” desteklendi, alkışlandı… Koronavirüs ve savaşla cezalandırıldık! Bazılarını, devlet dairelerine girmek için “soruları çalmakla” suçladık; ama, işi hak edenlerden, yazılı imtihanlarda birinci gelenlerden “sözlü sınavla işi çaldılar”, akraba, yandaş, partidaşlarına verdiler; zulmettiler! Zamlar, pahalılık derken ekonomik kriz ve koronavirüsle cezalandırıldık! Herkesi titretiyor bu görünmez koronavirüs! Gençlerin işsiz, toplumun yüzde 80’i açlık sınırında iken hâlâ yiyicilere alkış tutuldu! Savaş ve koronavirüs hepimizi cezalandırdı! Adalet meflûç! Eğitim felç! Birçok Tv kanalları ve sair kitle iletişim vasıtaları bir yandan ahlâksızlık, ufunet saçarken, bir taraftan zalimleri, fitnecileri elleri patlayıncaya kadar alkışlamaya devam ediyor! Bugün cihad-ı maddî bitmiş, cihad-ı manevî başlamışken ve “dahilde kılıç kullanılmazken!”, Müslüman ülkeler birbirine kırdırıldı. Ve üretim, tüketim, ticarî hayat, ihracat, ithalat allak bullak! Savaş, kriz ve koronavirüslerle cezalandırıldık! Sanki, “Siz yeryüzündekilere merhamet etmezseniz, gökyüzündekiler de size merhamet etmez!” gerçeğini mi yaşıyoruz!

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