İsrafın ilâcı, kalkınmanın lokomotifi: İman

Müslüman, kâinatı, tabiatı anlamak için bakar.

Gayr-i Müslim ise, onu sömürmek ve hükmetmek için. Mü’min, mülk Allah’ındır, bize emaneten duruyor der; gayr-i mü’min, her şeyi kendinden, enesinden, egosundan bildiği gibi, tabiata da kendi kendisine var oldu, diyerek, ona sahip olmak ister. Müslüman kâinatı anlamak, tefekkür etmek için çabalar.

İsraf yasaktır. Yasağı koyan mülk ve tasarruf Sahibi Malikü’l-Mülk’tür. İman ne kadar güçlü ise, israftan o derece uzaklaşılır. İsraftan uzak bir ekonomi düzgün ve sonucu huzur ile mutluluktur.

Medeniyetin sefih kısmının ekonomik yapısı daha çok tüketim çılgınlığı üzerine kurulmuş. Bu ise, israfı, tüketimi bağımlılık haline getiriyor. Bu hastalığa yakalananlar, israf etmezse, âdeta krize giriyor.

Atomdan yıldızlara kadar varlıkların işleyişlerine dikkat edildiğinde yaradılışta zerre miskal israfa, abesiyete yer olmadığı görülür. İnsan da kâinatın bir özetidir. Öyle ise, onun işleyiş ve nizamına uymak zorunda. İsraf, kâinatın çarklarının dönüşüne ters hareket etmektir. Biz kâinatın bir numunesi, minyatürü olduğumuza göre; israf ile, ruhumuzdan, duygularımızdan da bir şeyler koparıp götürüyoruz. İnsan israftan uzaklaşıp iktisada riayet ettiği nispette rahat eder.

Diğer taraftan muhteşem bir fabrika olan kâinat, durmadan çalışıp mu’cizevârî, olağanüstü üretim yapmaktadır. İsraf bunun değerini idrâk etmemek, o çarkların aksine hareket ve şükürsüzlük etmek demektir. Şeriat, israftan men eder. Çünkü israf, ferdi de, âileyi de, toplumu da batırır.

İçtiğimiz sudan teneffüs ettiğimiz havaya kadar, günden güne azalan tabiî kaynaklar ve bunlara bağlı bütün üretim sürecindeki mal ve hizmetlerin, fütursuzca talan edilircesine tüketilmesi, haksız ve yersiz bir yok ediştir. Üzerinde yaşadığımız dünyada yer altı ve yer üstü kaynakları ile üzerinde yaşayan nüfusa günü ve geleceği yaşanabilir kılmaktadır. Ne var ki, israf çarpma ve çırpma ile heba ediliyor.

● Fıtratta/yaratılışta israf, abesiyet, fâidesizlik yoktur. Bütün kainâtın en önemli düsturu iktisattır. 1

● İsrafın bu kötü neticelerini önlemek için İslâmî şuur ve ahlâkî duyarlılıkla hareket etmeli “kanaat ve rızaya” 2 alışmalıdır.

● İnsan, israf etmeyen en küçük varlıklardan başlayarak ders almalıdır. Aslında sosyal menfaat, refah ve kalkınmanın kaynağı iktisat ve israftan uzak kalmaktır. İsrafla mücadele, iman ile mümkün. Öncelikle, kâinattaki her şey Yaratıcı’nındır. Bizde emaneten duruyor.

İman, şükrü; şükür iktisadı gerektirir. Demek ki, kalkınmanın ve mutlu bir hayat yaşamanın esaslarından birisi israftan uzak kalmak; dolayısıyla iman esaslarını geliştirmektir. Kur’ân’da, “Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez” 3 emrini verirken, “Elini büsbütün açıp malını harcama ki, kınanıp açıkta kalmayasın,” 4 ikazında bulunulur.

Kanaat ve iktisadın zirvesinden insanlığa seslenen yüce Peygamberimiz (asm) maksatsız ve faydasız harcamalar için, “Her israf edilen haramdır. 5 buyurmuştur. Evinizin önünden bir nehir aksa, abdest bile alacak olsanız, suyu ihtiyaçtan fazla kullanmayınız” tavsiyesi de Resulullahın (asm). Bu öğüt, sadece suyun zayi olmasını engellemek için değildir şüphesiz. Böylece insan eğitilir, iktisat ve kanaate alıştırılır.

Dipnotlar:

1- Lem’alar 297. 2- Mektubat 294. 3- A’raf Suresi, 31. 4- İsrâ Suresi, 31. 5- Keşf’ül-Hafâ, 2:125.