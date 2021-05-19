İsrail’in canice zulümlerine tepki!

Kadim dostum, meslekdaşım Yard. Doç. Dr. Süleyman Sayar, 16.05.2021 sosyal medya sayfasında “Uluslar ası düzen ve Filistin” başlıklı yazısında İsrail’in canice zulümlerine ve dünyanın verdiği cılız tepkiye ilmî bir tepki vermiş…

Ve son cümlelerini şöyle bağlamış: “Ancak İslâm dünyasının bu meselede yönetimler bazında -dünya halkları zaten Filistinlileri destekliyor- ortak hareket etmeyi başarması çok daha önemlidir. Özel olarak Türkiye’ye gelince, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakîkati ifade etmiş: Türkiye daha güçlü olmak zorunda...”

Tebrik ederek şu hususlara dikkat çektik: Eğer “Türkiye güçlü olmak zorunda” demenin dışında kılını kıpırdatmıyorsa, İslâm âlemi kamuoylarıyla ayağa kalkmıyorsa veya kalkamıyorsa AB’den, BM’den ne bekleyebiliriz ki! Başkalarına yönelttiğimiz eleştirilerin yüz, hatta bin katını Türkiye ve İslâm âlemine yöneltmek gerekmiyor mu? Hani Türkiye güçlü idi, hani Avrupa bizi kıskanıyordu? Yoksa aldatılıyor muyuz?”

Aynı platformda cevap verme nezaketinde bulundu ve şu çağrıyı yaptı: “Türkiye’nin kılını kıpırdatmadığı yönündeki eleştiriniz -savaş ilânı değilse kastınız- haksız gibi görünüyor. Müslüman dünya yönetimler bazında Türkiye’ye ayak uydurabilse, senkronize davranabilse çok daha etkili sonuçlara ulaşılabileceğini düşünüyorum değerli kardeşim. İslâm âlemini tebrie ve tezkiye gibi bir niyetim yok. Asıl sorun zaten orada, ama uluslar arası sistemin haksız işleyişini gözden kaçırmadan bu konulara eğilmek gerektiğini söylemek istiyorum. (...) Sorularınız haklı sorular, üzerinde birlikte îmâl-i fikr etmemiz gereken sorular. Hiçbir önyargıya saplanmadan eksikler üzerinde kafa yorabilir, eleştirilerde bulunabiliriz.”

Bilhassa şu yaklaşımını fevkalâde önemsediğimizi tekrar ifade etmek isteriz: “Üzerinde birlikte îmâl-i fikr etmemiz gereken sorular. Hiçbir önyargıya saplanmadan eksikler üzerinde kafa yorabilir, eleştirilerde bulunabiliriz.”

Evet, bu samimî, ciddî, elzem ve uhuvveti (İslâm kardeşliğini) ihyayı ortaya koyan düşünce, bilhassa “birlikte îmâl-i fikr etmemiz gerekir” tarzındaki yaklaşım önemlidir.

“Savaş ilânı değilse kastınız” hakkında şunu söylemek isteriz: Savaşın konuşulması bile bütün imkânları yiyip bitiren dehşetli bir haldir. Savaşın kendisi ise, bütün bir insanlığı ahlâken çökerten bir belâ ve musîbettir.