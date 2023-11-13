İsrail vahşetine topyekün boykot nasıl olur?

İktidarın İsrail zulüm ve vahşetine karşı miting organize ettirip konuşmayla geçiştiremez. Zira, iktidar “icra” makamındadır, “konuşma ve gösteri” makamında değil!

Evvela bu dehşetengiz vahşet ve zulma karşı, resmi ve topyekün boykot lazım; rahmetli Demirel ve sair hükümetlerde olduğu gibi: Büyükelçinizi geriye çekeceksiniz. Kürecik ve İncirlik üslerini kapatacaksınız. Manavgat suyunu bir müeyyide olarak kullanacaksınız. 6 milyar doları aşan ticari anlaşmalarınızı iptal edeceksiniz. Pilotlarını Türkiye’de eğitmeyeceksiniz… Evet, resmi işlemler başta olmak üzere yiyecek-giyecek, meşrubat, me’külata kadar herşeye boykot etmeli. Bu hususta da Bediüzzaman’ı örnek almalıyız:

“Bediüzzaman’a zurafâdan (zariflerden) biri birgün irfanıyla mütenasip bir esvap iktisaı (elbise giymesi) lüzumundan bahseder. Müşarün ileyh (kendisine işaret edilen) de, ‘Siz Avusturya’ya güya boykot yapıyorsunuz; hem onun yolladığı kalpakları giyiyorsunuz. Ben ise bütün Avrupa’ya boykot yapıyorum; onun için yalnız memleketimin maddî ve mânevî mâmulâtını giyiyorum’ buyurmuştur.”1

Tabii ki, sözde, ve göstermelik değil, topyekün hakiki boykot için hazırlık yapmalı. Bir hadiste, “Müminin ferasetinden sakının! Çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.”2 diye buyurulur. Feraset de iman, ilim, tefekkür eğitimi ile oluşur. Zira, “İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir.”3 Nur, marifet, bilgi, ilim, ışıktır, yolu aydınlatır. İman nuru ve kuvveti/enerjisiyle ruh, kalb, akıl ve sair tüm hisler, duyguları maksimum seviyelere çıkarır. Elektrik; voltajının yüksekliği derecesinde çalıştırdığı gibi, iman tahkiki nisbetinde de büyük bir güç ve enerji kaynağı olur!

Kur’an’da mealen, “Gevşemeyin, üzülmeyin! Eğer, gerçekten inanmışsanız, üstün olan sizsiniz.”4

İşte hakiki, etkili, kalıcı boykot budur. Yoksa mitinge katılıp, bağırıp-çağırıp rahatladıktan sonra kafeye, kahveye, pikniğe, oyun eğlenceye gider! Kendini ve çevresini aldatır!..

Dipnotlar:

1-Divan-ı Harb-i Örfî, Enst./inter., s. 16.;

2-Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 16, vd.;

3-Sözler, Enst./inter, s. 284.

4-Âl-i İmrân Suresi, 139.