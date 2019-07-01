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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İstanbul seçiminin yorumu

Ali FERŞADOĞLU
01 Temmuz 2019, Pazartesi
23 Haziran İstanbul seçimi ve Millet İttifakı adayının 800 bin farkı; psiko-sosyal hayatın çok önemli bir prensibini ortaya koymuştur.

O da Bediüzzaman’a göre şudur: “Zaman-ı istibdâdın hâkim-i mânevîsi (dikta, baskı devirlerinin manevî gücü, hükmedeni) kuvvet idi; kimin kılıncı keskin, kalbi kâsî (katı) olsa idi, yükselirdi. Fakat, zaman-ı meşrûtiyetin (demokrasinin, ortak aklın, kolektif şuurun, istişarenin, katılımcılığın) zenbereği, rûhu, kuvveti, hâkimi, ağası hak’tır, akıl’dır, mârifet’tir (bilgi, ilimdir), kânun’dur (hukuktur, hukukun üstünlüğüdür), efkâr-ı âmme’dir (kamuoyudur); kimin aklı keskin, kalbi parlak olursa, yalnız o yükselecektir.” (Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât, s. 33.)

Bu, kelime ve mefhumlar meşrûtiyetin, meşveretin (ortak akıl), demokratik hayatın gelişmesinin en önemli ve olmazsa olmaz köşe taşlarıdır.

Yani, kim haklı, gerçekçi ise; meseleleri akla dayandırırsa; bilgiye, ilme/bilime istinad ederse, meseleyi bütün yönleriyle bilirse; kanuna, hukuka, hukukun üstünlüğüne, adalete riayet ederse ve efkâr-ı ammeye (kamuoyuna) anlatır, mal ederse o yükselecektir. Yeni Asya olarak meslek ve meşrebimizin ana umdelerinden birisi istişaredir. Bunun gereği, katılımcı, şeffaf ve sorgulayıcı olmaktır.

Bediüzzaman, şeffaflık ve sorgulamanın önemini, “Bir dert görünürse, devası asandır”  tesbitiyle ortaya koyar. (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 73.)

Öyle ise, problemlerin çözümünü, hastalıkların tedavisini isteyen, önce teşhis etmelidir. Teşhis, tedavinin yarısıdır derler. Zaten, doğru teşhis yapılmazsa, hastalık artar.

Ayrıca bu meşrûtiyetin gereğidir… Ve kapalı kapılar arkasında, “bilinmezlik” perdesi altındaki suiistimalleri engeller.

Bilim ve kültürün gelişmesi, milletin terakkisi, medeni toplumlara yetişmek, ancak demokrasi hürriyet ile, demokrasi ile mümkündür. Zira, “Meşrûtiyet (demokrasi) ile sû-i istimâlâtın kötüye kullanmanın, yolsuzluğun, istismar etmenin) ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” (Bediüzzaman Münâzarât, s. 39.)

İstibdatın değil, meşveretin hakim olması ve “silik” sözlere itibar edilmemesi için kimin ne yapmak istediği, ne yaptığı anlaşılmalıdır. Ta ki, dertler doğru teşhis edilebilsin, sağlıklı karar verilebilsin.

Bu bilgilendirme, efkâr-ı ammeyi sahibiyet duygusunu da aşılayacak, ortak şuuru, katılımı sağlayacaktır. Bu da kaynaşmayı, dayanışmayı, gelişmeyi, ilerlemeyi, yükselmeyi, zenginleşmeyi getirecektir.  

Ve en nihayet bu seçim; toplumların, kitlenin, kalabalıkların aldatılması Bediüzzaman’ın psiko-sosyal teşhisiyle mümkündür, ama geçicidir:

“Evet, tehditlerle, korkularla, hilelerle efkâr-ı ammeyi başka bir mecraya çevirtmek mümkün olur. Fakat tesiri cüz’îdir, sathîdir, muvakkat olur. Muhakeme-i akliyeyi az bir zamanda kapatabilir.“ (Bediüzzaman, İşaratü’l-İ’caz, s. 164.)

Milletimize ve ülkemize hayırlı olsun!

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