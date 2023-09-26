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26 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

İstibdat yalnızca siyasî bir belâ değil!

Ali FERŞADOĞLU
26 Eylül 2023, Salı
İslâm âlemi ve geri kalmış sair ülkelerin en büyük problemi başta fikir/düşünce olmak üzere her türlü hürriyetlerin yokluğu ve istibdatın varlığıdır.

İstibdat, tek adam veya zümre yönetimidir. Kendine tâbi olanlara hâkim olarak ve keyfi hareket, zorbalığa dayanan yönetim biçimi, despotizmdir. Yalnızca siyasî, idarî ve askerî bir belâ olarak düşünülemez.  

Bediüzzaman’ın tarifine baktığımızda istibdat; fert, aile, yani, büyükleri dahil anne-baba, ilim, fikir adamı, amir-memur, işçiye bulaşan ve çok dehşetli sonuçları olan kötü bir haslet olduğunu görürüz: “İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır.”1 

Yani kanun ve prensiplerle değil, zorbalıkla hükmetme, keyfine göre harekettir. Maddi-mânevi, siyasi, makam, mevki, zenginlik, silah gücüne dayanarak zorbalıkla yönetmektir. Tek görüştür, yani, meşvereti, ortak aklı değil, kendi görüşüne göre harekettir. Yani, basit bir idareci veya işçi bile ehline, bilene, uzmanına danışmadan, fikirlerini almadan kendi bildiğini yapar! Şeffaflık yoktur. Her türlü suistimaller zeminidir. Zulmün temeli olduğundan üzerine her çeşit zulüm bina edilir. Bu da istidat ve kabiliyetleri öldürür, insanlığı mahvedererek fakirlik ve sefalet derelerine yuvarlar. İslâm âlemini zillete ve sefâlete düşürür. İslâmiyeti zehirlendirir. Müslümanlar arasında ihtilaf ve kutuplaşmayı doğurur. “Çeşit çeşit sari (bulaşıcı) hastalıklar gibi intişar”2 eden istibdatan nasıl kurtuluruz? 

“Meşveret-i şer’iyye istibdat ve tahakkümün belâsından kurtarır.”3 Bu İslami değerleri ihya etmeli. 

Dipnot: 

1-ESDE, Münazarat, yeni tanzim, s. 159-160.; 

2-ESDE, H. Şamiye, s. 237.; 

3-Divân-ı Harb-i Örfî, s. 59.    

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