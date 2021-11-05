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5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

İsviçre’de uygulanan meşveret sistemi

Ali FERŞADOĞLU
05 Kasım 2021, Cuma
İslâm âleminin temel problemi, idarî yapılanmada “doğrudan meşrûtiyet/demokrasi” yerine “doğrudan istibdat/diktatörlük, keyfilik”tir.

Halbuki İslâm’da aslolan kurumsal meşveret, yani, halkın her yönüyle iştirak ettiği doğrudan meşveret, meşrûtiyet/demokrasidir.  

Önce Bediüzzaman’ın öngördüğü “doğrudan meşveret-i şeriyye, doğrudan demokrasi” nedir, ona bakalım: “İşte, meşrûtiyet ‘Ve işlerde onlarla istişare et.’ (Al-i İmran Sûresi: 159) Onların aralarındaki işleri istişare iledir. (Şûrâ Sûresi: 38) (mealindeki) âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir (şeriatın, İslâmın istediği meşverettir). O vücud-u nûrânînin kuvvete bedel, hayatı haktır, kalbi mârifettir, lisânı muhabbettir, aklı kânundur, şahıs değildir.” (Münâzarât, s. 23) 

Meşrûtiyet/demokrasi, “Hâkimiyet-i millettir... Umum akvâmın sebeb-i saadetidir; siz de saadete gideceksiniz. Bütün eşvâk (şevkleri) ve hissiyât-ı âliyeyi (ulvî duyguları) uyandırır; uyku bes, siz de uyanınız. İnsanı hayvanlıktan kurtarır; siz de tam insan olunuz.” (Age) 

Hakkında Vahiy olmayan her meselede arkadaşlarıyla meşveret eden Peygamberimiz (asm) onları doğrudan yönetime katmıştır. (Tirmizi, Cihad, 35) Binlerce örneğinden en çarpıcısı Uhud Harbi öncesi meşveretinde fikrinin aleyhinde karar alınmasıdır.

İsviçre’yi dünyanın en zengin ve en müreffeh ülkesi yapan, 1848’den beri federal anayasasında yer alan hürriyetçi sistemidir: “Doğrudan demokrasi.” Halkın hakları denilen anayasal girişim ve referandum. Kanton (eyalet) ve belediye düzeyinde de daha geniş olarak uygulanır. Meselâ, Meclis tarafından kabul edilmiş bir kanunu istemeyenler 100 gün içinde 50.000 karşı imza toplayabilirse, federal bir referandum isteyebilir. Kanunun kabulü veya reddi için millî düzeyde ve basit çoğunluk ile karar verip oylama yapılır. Federal bir kanuna karşı 8 kanton denen eyalet de birleşerek referandum isteyebilir. 

Benzer şekilde vatandaşlar bir anayasal değişikliği 18 aylık bir süre içinde destekleyen 100.000 imzaya ulaşabilirlerse federal anayasal girişim ile genel oylamaya gidilebilir. Meclis de, anayasa değişikliği isterse karşı teklif getirebilir ve seçmenlere sunulur. Anayasal değişikliklerin ister meclis tarafından getirilmiş ister anayasal girişimle sunulmuş olsun, kabul edilmesi için hem millî düzeyde hem de kantonlar olarak çifte çoğunluk aranır. 

İşte Yeni Asya Camiası’nın “mahalli, il, bölge vs” olarak uyguladığı sistem, doğrudan meşveret-i şer’iyye, doğrudan meşrûtiyet, doğrudan demokrasidir. Kusursuz işletilmesi nümune-i imtisâl oluyor. 

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