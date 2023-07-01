İyi halt ediyorsun; “bîâr adam!”

Dindar bir Müslüman ferasetli olur. Sözü ölçüp, biçip, tartarak konuşur. Aksi halde İslamofobiye şuursuzca katkıdır!

Tıpkı, yüzü, gözü düzgün,-üstelik “lihye’li” genç adamın “hırsızları övüp, hırsızlığını” ilan etmesi gibi: “Çalıyorlarmış, benim sorunum değil, çalıyorsa Allah’la onun arasında. Biz de çalıyoruz, biz de vergi kaçırıyoruz, 100 tane mal satıyoruz, 20 tane fiş kesiyoruz!” “Çalmakla” ve bunu ilan etmekle iyi halt etmişsin! “Benim sorunum değil!” demekle daha da halt etmişsin! Oysa, “Çalmamak lazım, dürüst olmak lazım!” demen gerekir! Esnaf diye de dolaşıyorsun! Bari kılık-kıyafetinden, utan “bîâr adam!”

Bu dehşetli hal, günümüz siyasetinin, “... ruhunu sersem ve akılın geveze”1 Ve menfaat üzerine dönen siyasetin sonucu değil mi?

Doğru, dürüst ve samimi bir insan çalmaz; Müslüman hiç çalmaz; dindar ise hiç hiç çalmaz, çalamaz! Saniyen, “Çalanlar!”, izzetli, şerefi, vicdanlı, samimi, dürüst, doğru, imanlı bir Müslümanın “sorunudur!” Zira, her mü’min “V’emur-bil-ma’rufi venhe a‘nil-münkeri/iyi olanı emret, kötü olana karşı koy”2 emriyle mükelleftir. Yani, iyi, doğru, güzeli emretmek; yanlış, batıl, kötü, çirkinden “men” kesinlikle farzdır! Ve her mü’minin “sorunudur!”

Peygamberimizin (asm), “Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle, dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz edin...”3 emrine göre de senin “sorunundur!” Yalnız, “el” ile ilgililer, resmi vazifeliler, kanun; “dil” ile ilim ehli ve bilenler men edecek! Bilmeyenler de, “Buğz” ile duygusal tepkisini ortaya koymakla mükelleftir.

Ey “hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet” batağına saplanan iktidarı müdafaa için yırtınan “bîâr adam!” Enerjini hem dünya hem ahiretini mahvedecek siyasi gevezeliklere değil, “vazife, sorun ve sorularını” öğrenmek için sarf et! Ve ey bilerek, kasten “din adına, dindarlık adına” hareket edip “dinin, dindarlığın ve dindarların” içini boşaltan siyaset cambazları! Böyle yapmakla, “din bu ise, dindarlık bu ise, Müslümanlık bu ise!” dedirtip hak dini arayanlara perde ve engel olup İslamofobiye şuursuzca yardım ediyorsunuz! Tevbe-i istiğfar edin!

Dipnotlar:

1-Kastamonu Lâhikası, s. 89.; 2-Lokman Suresi, 17.; 3-Müslim, İman, 78.