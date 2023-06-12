“Kabineyi değerlendirmeyecek misiniz?”

Bir kardeşimiz, “Kabinede oldukça çaplı bakanlar var, bir değerlendirmede bulunmayacak mısınız?” diye sordu.

“Cumhurbaşkanı RT Erdoğan, 2 Aralık 2019’daki bir konuşmasında, “Bunlar Halk Bankası’nı dolandırmaya kalkıyorlar!” demiş ve o isimler arasında saydığı Mehmet Şimşek’i 2023’te Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atadı! Nokta ve ünlem!.. Ve işte değerlendirme!

Aslında değerlendirme şahıslar değil, zihniyet ölçü alınarak yapılmalı. Bir müessese veya kabinedeki isimlerin değişmesiyle, yani, “Tebeddül-ü esmâ ile hakaik tebeddül etmez.”1 Bir arabanın şanzımanı dağılmış, motoru yanmış, kısaca pert olup kullanılamaz hale gelmişse, dünyanın süper şoförleri de tamir edip süremez!

Kabinedeki isimler, milletvekilleri vs., ne olursa olsun, Türk tipi ucûbe “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi”ninde birer memurdur! Sistem “riyaset-i şahsiyeci”, müstebit, işleri hukuka göre değil, keyfi yürütür. Kabine ve milletvekilleri rutin işlere bakan emir kullarıdır bir etkileri yoktur! Sistemin sonucu da adaletsizlik, ekonomik çöküş ve iflastır.

“Aynı sebepler aynı sonuçları doğurur” illiyet, sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde bakarsak, şu sonuçlar doğacaktır: “Hürriyet, adalet, şeffaflık, sorgulama” yoksa, suistimaller daha da artacak; enflasyon, zam, pahalılık devam edecektir!.. Adalet felç, eğitimi mefluç; üniversiteler, ilim ve fikir ehli, medya korkutulup susturulacak.

Onun için kabinenin her ferdi, dahi de olsa bu sistemde mağlûpturlar. 19. Çağdan kalma harap bir fabrikanın başına yüz dâhi derecesinde müdürler de tayin etseniz sonuç aynıdır. İlerleme, gelişme, kalkınma, üretim, “cemaat, yani, meşveret, şûra, meclisle” olur. Çünkü, “Zaman cemaat zamanıdır… şahs-ı manevî”ler hükümrandır.2

Hürriyet, adalet, meşveret, demokrasi yoksa, bunlar da yoktur. Birbirimizi ve kendimizi kandırmayalım!

Dipnotlar:

1-Divan-ı Harb-i Örfî, s. 40.;

2-ESDE., Sünûhat, s. 486.