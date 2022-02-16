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16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

“Kaç paralık adamsın?”

Ali FERŞADOĞLU
16 Şubat 2022, Çarşamba
Sahi hiç kendimize, “Kaç paralık adamsın?” diye sorduk mu? “Sadece maddî yapısı itibarı ile/materyalist bir gözle insana bakacak olursak, tablo çok düşündürücü:

İnsan vücudu yüzde 65 oksijen, yüzde 18 karbon, yüzde 10 hidrojen, yüzde 3 azot, yüzde 1.5 kalsiyum, yüzde 1 fosfordan oluşuyor. Maddî yapıyı insana çevirecek ilâhî projeyi hesaba katmadan konuşursak tablo şu: Orta boy bir insanın vücudunu oluşturan bu maddelerin toplam değeri 4.5 dolardır! İnsanın değeri, ‘iman edip salih ameller işlemesi’ ile artar. Demek ki insanın değeri, yalnızca biyolojik varlığından ileri gelmiyor.” (Doç. Dr. Halil Altuntaş, internethaber.com)

Elmasla kömürün karbonları aynı, dizilişleri farklı! İmanlı ve münkir insanın da!.. Ve, “İnsan, nur-u imân ile âlâ-yı illiyyîne çıkar; Cennete lâyık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile esfel-i sâfilîne düşer; Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü, imân insanı Sâni-i Zülcelâline nispet ediyor.” (Sözler, s. 280) 

Bana nisbet edilen tesbihin fiyatı 5, Sultan Mehmed’e nisbet edilen 50 bin lira… Demek ki, iman ile Allah’a nisbet edilen insanın değeri paha biçilemez! Ölçü şu:  

“İnsanların sanatları içinde, nasıl ki maddenin kıymeti ile sanatın kıymeti ayrı ayrıdır; bâzan müsâvi, bâzan madde daha kıymettar, bâzan oluyor ki, beş kuruşluk demir gibi bir maddede beş liralık bir sanat bulunuyor. Belki bâzan, antika olan bir sanat, bir milyon kıymeti aldığı halde, maddesi beş kuruşa da değmiyor.” (Sözler, s. 280) Eserleri on milyonlarca dolara satılan Mark Rothko’nun No. 7 isimli tablosu, 82,5 milyon dolara satılmış!

İşte, “İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın böyle antika bir sanatıdır ve en nâzik ve nâzenin bir mu’cize-i kudretidir ki, insanı bütün esmâsının cilvesine mazhar ve nakışlarına medâr ve kâinata bir misâl-i musağğar sûretinde yaratmıştır.” (Sözler, s. 281)

Elbette Allah’ın antika sanatı bir mü’minin imanı, mânevî değerine paha biçtirmez! Ki, Van Gogh’un 1990 yılında 82,5 milyon dolara satılan tablolarından isimleri silin, değerleri hiçe iner! Çünkü, “Küfür, o nisbeti kat’ eder (inkâr Allah’a olan nisbeti keser). O kat’dan san’at-ı Rabbâniye gizlenir, kıymeti dahi yalnız madde itibâriyle olur. Madde ise, hem fâniye, hem zâile, hem muvakkat bir hayat-ı hayvanî olduğundan, kıymeti hiç hükmündedir. (Sözler, s. 280)  

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