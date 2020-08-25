"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

“Kafamızdaki polis” gençlik ve Ferrari!

Ali FERŞADOĞLU
25 Ağustos 2020, Salı
Son yıllarda beyn /zihin/ dimağ/ kalbimizin biyolojik ve manevî yapısıyla ilgili harika keşifler yapıldı. Psikiyatris Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, bilhassa anne-babaları ve gençleri ilgilendiren ön beyin (Pre Frontal Kortex) hakkında şu çarpıcı bilgileri verdi:

“Ön beynimiz: Yönetici işlevler, ‘Kafadaki polis’, Odaklanma, Dürtü kontrolü,  

“Muhakeme, planlama ve organizasyon, empati, en önemlisi içgörü (basiret, feraseti) sağlar.  

“Beyin hariç bütün organlarımız anne karnında gelişimini tamamlar. Beyin, 18 yaşına kadar gelişmeye devam eder. Beyne hâkim olunmazsa, hedorizm, zevk odaklı hareket edilir. 

“Ön beyin, aslında kafamızdaki polistir. Ne yapıp-yapmayacağımıza karar veriyor. Meselâ, diyelim ki, benim yaşımdaki birisine saatte 300 kilometre sür’at yapan son model bir ferrari verdiniz. Ben 300 km’ye kadar bir hız yapabilirim, arabanın böyle bir gücü var. Ama ben yapmam! Neden? Çünkü riskleri birim… Ama 17 yaşındaki bir genç, en sona kadar basar. Çünkü pre Frontal Kortex gelişmediği için durduramaz, o eski o heyecanı alır, en sona kadar basar. Buna delikanlılık deniyor. 

Çünkü, şöyle bir şey var kafasında:  “Bana bir şey olmaz’la başlar. Evet, beynimizin bu bölümü, yönetici işlerlerini yapıyor, empatiyi sağlıyor. Başka insanların ne istediklerini, neler yaşadıklarıyla ilgili bilgiler veriyor size.” (Bağımlı Beyin/ Psikiyatrist Prof. Dr. Nesrin Dilbaz/TEDxUskudarUniversity/14 Mart 2018.) 

İşte burada önemli bir nokta ortaya çıkıyor: 

Bu dünyaya “ilim ve duâ vasıtasıyla tekemmül etmeye/gelişmeye” geldik. Herşey okumaya ve ilme bağlıdır. Zararlı ile faydalıyı öğrenmemiz için akıl-baliğ yaşına kadar da okumamız gerekiyor. Âciz ve zayıf olan insan, ömrünün sonuna kadar öğrenmeye ve duâ etmeye muhtaçtır. Okumaz, kendimizi keşfedemezsek nefsimizin, olumsuz duygularımızın esiri oluruz! 

“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa, hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimâli var.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 628)

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu kafayla afetler daha çok can yakar

    İşsizlik sorunu çığ gibi büyüyor

    Kim denetleyecek?

    ''Yaptığın şeytani eylemle sadece bizim birliğimizi artırdın''

    Koca: Bugün 1443 yeni hasta tespit edildi

    Giresun'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

    Usain Bolt koronavirüse yakalandığını açıkladı

    Kaliforniya yanıyor

    Çalışanlar iş yerine dönmekten mutlu

    TTB’den enfeksiyon uyarısı

    İnsanlık düşmanı cani yargılanıyor

    'Arakanlı Müslümanlar için hala adalet sağlanamadı'

    'Kovid-19 aşısında tünelin sonunda ışık göründü'

    Alman Hükümet Sözcüsü: Doğu Akdeniz’de istikrara ihtiyacımız var

    AB, 15 üyesine 81 milyar avro destek hazırlığında

    İngiltere Başbakanından ailelere 'çocuklarınızı okula gönderin' çağrısı

    Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralanan Türk: Saldırganla göz göze geldim

    Kim Jong-un'un komada olduğu iddia ediliyor

    Ankara'da kurallara uymayan işletmelere 578 bin lira ceza kesildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Müjde ve afet
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kafamızdaki polis” gençlik ve Ferrari!
    Osman ZENGİN

    Dikkat! Ölüm tehlikesi var…
    Süleyman KÖSMENE

    “Sadâkat” kolay meslek değildir
    Muzaffer KARAHİSAR

    Kalabalık içinde yalnız insanlar
    Cevher İLHAN

    Kısa bir mola
    Çetin ACAR

    Vaad edilen ecel
    Ahmet BATTAL

    Muhalefette ölçü
    Orhan GÜLER

    “12 sayfa”lık süreçte günlük 14,33 yazı-şiir!..
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.