“Kafamızdaki polis” gençlik ve Ferrari!

Son yıllarda beyn /zihin/ dimağ/ kalbimizin biyolojik ve manevî yapısıyla ilgili harika keşifler yapıldı. Psikiyatris Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, bilhassa anne-babaları ve gençleri ilgilendiren ön beyin (Pre Frontal Kortex) hakkında şu çarpıcı bilgileri verdi:

“Ön beynimiz: Yönetici işlevler, ‘Kafadaki polis’, Odaklanma, Dürtü kontrolü,

“Muhakeme, planlama ve organizasyon, empati, en önemlisi içgörü (basiret, feraseti) sağlar.

“Beyin hariç bütün organlarımız anne karnında gelişimini tamamlar. Beyin, 18 yaşına kadar gelişmeye devam eder. Beyne hâkim olunmazsa, hedorizm, zevk odaklı hareket edilir.

“Ön beyin, aslında kafamızdaki polistir. Ne yapıp-yapmayacağımıza karar veriyor. Meselâ, diyelim ki, benim yaşımdaki birisine saatte 300 kilometre sür’at yapan son model bir ferrari verdiniz. Ben 300 km’ye kadar bir hız yapabilirim, arabanın böyle bir gücü var. Ama ben yapmam! Neden? Çünkü riskleri birim… Ama 17 yaşındaki bir genç, en sona kadar basar. Çünkü pre Frontal Kortex gelişmediği için durduramaz, o eski o heyecanı alır, en sona kadar basar. Buna delikanlılık deniyor.

Çünkü, şöyle bir şey var kafasında: “Bana bir şey olmaz’la başlar. Evet, beynimizin bu bölümü, yönetici işlerlerini yapıyor, empatiyi sağlıyor. Başka insanların ne istediklerini, neler yaşadıklarıyla ilgili bilgiler veriyor size.” (Bağımlı Beyin/ Psikiyatrist Prof. Dr. Nesrin Dilbaz/TEDxUskudarUniversity/14 Mart 2018.)

İşte burada önemli bir nokta ortaya çıkıyor:

Bu dünyaya “ilim ve duâ vasıtasıyla tekemmül etmeye/gelişmeye” geldik. Herşey okumaya ve ilme bağlıdır. Zararlı ile faydalıyı öğrenmemiz için akıl-baliğ yaşına kadar da okumamız gerekiyor. Âciz ve zayıf olan insan, ömrünün sonuna kadar öğrenmeye ve duâ etmeye muhtaçtır. Okumaz, kendimizi keşfedemezsek nefsimizin, olumsuz duygularımızın esiri oluruz!

“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa, hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimâli var.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 628)