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Kâinatta kusur gibi gözüken hallere nasıl bakmalıyız?

Ali FERŞADOĞLU
29 Ocak 2021, Cuma
“Kâinatta kusur gibi gözüken bazı durumları nasıl okumalıyız? Bu gibi soruların kalbe gelmesi münafıklık alâmeti midir?”

Aslında ve hakikatte kâinatta çirkin ve olumsuz bir şey yoktur. Yağmur için bulutların toplanıp havanın kararması, göğün gürlemesi, şimşeğin çakması gerekir ki, rahmet gelsin! 

Demir ve altın külçesinin bir işe yaramamaları için akkor ateşte eritilmesi, başlarına çekiç yemeleri lâzım! Gübre, mahsulün yetişmesi için elzemdir! Hastalık, belâ ve musîbetler ilim, irade, teknolojik gelişme, imtihan, sevap, vs., vs., için lüzumludur. Yeme-içmenin gerçek lezzeti açlık iledir. Kara ve sırlı yüz olmazsa, ayna göstermez! Sıcağın önemi, soğuğun müdahalesiyledir.  

“Hem, bir şeyin kuvvet ve zaafça merâtibi, o şeyin içine zıddının müdâhalesidir. Meselâ, hararetin derecâtı, soğuğun müdâhalesidir; güzelliğin merâtibi, çirkinliğin müdâhalesidir; ziyânın tabakàtı, karanlığın müdâhalesidir.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 84)  

“Hem insan hodgâmlık ve zahir-perestliğiyle beraber, her şeyi kendine bakan yüzüyle muhakeme ettiğinden pek çok mahz-ı edebî olan şeyleri, hilâf-ı edep zanneder. Meselâ, âlet-i tenasül-i insan, insan nazarında bahsi hacalet-âverdir. Fakat şu perde-i hacalet, insana bakan yüzdedir. Yoksa hilkate, sanata ve gayat-ı fıtrata bakan yüzler öyle perdelerdir ki hikmet nazarıyla bakılsa ayn-ı edeptir, hacalet ona hiç temas etmez. 

İşte menba-ı edep olan Kur’ân-ı Hakîm’in bazı tabiratı bu yüzler ve perdelere göredir. Nasıl ki bize görünen çirkin mahlûkların ve hâdiselerin zahirî yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli sanat ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki Sâni’ine bakar ve çok güzel perdeler var ki hikmetleri saklar ve pek çok zahirî intizamsızlıklar ve karışıklıklar var ki pek muntazam bir kitabet-i kudsiyedir. (Bediüzzaman, Sözler, s. 211) 

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