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10 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Kalb, göz, el-ayak intiharı nasıl önlenir?

Ali FERŞADOĞLU
10 Eylül 2022, Cumartesi
Dünya intihar patlaması yaşıyor.

Hatta dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya, İskandinav ülkeleri ve en gelişmiş müreffeh ülkelerde intihar oranları yüksek. “Bil, ey ikinci Avrupa! Sen sağ elinle sakîm ve dalâletli bir felsefeyi, sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dâvâ edersin ki, ‘Beşerin saadeti bu ikisiyledir.’ Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek!” (Lem’alar, s. 119.) 

10 Eylül Dünya İntihar Önleme Günüdür. Bir günle intihar önlenir mi? 

İntiharların bilinen en yaygın sebebi yüzde 90’ı depresyon, derin bunalım ve diğer ruhî hastalıklar ve ümitsizliktir. Ümitsizlik; benliğin yitirilmesi, inancın yok olması, anlam yokluğu, gayesizlik, üretici ve keşfedici bir şekilde yaşayamama” ile hayatı anlamsızlaştırmaktır! 

Kur’an, imdadımıza “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin” (Zümer 53) âyetiyle yetişip sonsuzluk çapında bir ümit, aşk ve şevk aşılar. Cemaatle namazda, cemaat fertleriyle tesanüd, hizmetlere canlı ve samimi komşuluk ilişkileri, sosyal hayata aktif olarak katılarak yalnızlığımızı giderir ve intihardan korunuruz: “Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevâline ve fenâ ve fâni, âkıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı bir ehemmiyetli medar-ı teselli ise, samimi dostlarla görüşmektir…” (Şualar, s. 275.)  

Kalbin intihara teşebbüsü iman zaafı ile zikirsizlik; gözün intiharı harama nazar, el-ayağın intiharları harama uzanıp, gitmeleridir! Çünkü, “Cenab-ı Hakkın sana in’âm ettiği vücudun, cismin, âzaların, malın ve hayvânâtın ibâhadır (kullanmaya izin verilmiştir), temlik değildir (mülk olarak verilmemiştir). Yani, istifaden için kendi mülkünü senin eline vermiş, istifade et diye ibâha etmiş. Senin gibi, idare etmekten hakikaten âciz ve tedbirden cidden câhil bir şahsa temlik etmemiş…   

“Madem sana verilen hayat ve hayatın levâzımatı temlik değil, ibâhadır. Elbette ibâhanın düsturuyla hareket etmek lâzımdır… 

“Cenab-ı Hak sana ibâha suretinde verdiği hayatı intiharla hâtime çekemezsin, gözünü çıkaramazsın ve mânen gözü kör etmek demek olan gözü verenin rızası haricinde harama sarf edemezsin. Ve hâkezâ, kulağı ve dili ve bunlar gibi cihazâtı harama sarf etmekle mânen öldüremezsin.” (Barla Lahikası, s. 194, yeni tanzim, s. 522.) 

İntihar cinayettir, beden azalarını haralarda kullanmak da intihar ve kendine ihanettir! 

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