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29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kelimeler ve deyim, terim, meal tefsir (1)

Ali FERŞADOĞLU
29 Nisan 2020, Çarşamba
Her dilin kendisine mahsus deyim, terim ve tabirleri vardır. Bunlar, başka dillerde bulunmayabilirler. Onları, başka bir dile çevirirken mana kayıpları olur.

Veya, bir kelimenin birkaç anlamı söz konusudur. Kur’ân’da bunlar farklı yerlerde, farklı bağlaç ve edatlarla farklı anlamlar kazanırlar.

Onun için bir kelimeyi sözlük anlamıyla tıpa tıp çevirmeye kalkmak, tercüme etmek, meallendirmek bazen ters manalar ortaya çıkarabilir.

Bir kelimenin nerede, nasıl, ne için, hangi bağlamda, hangi edat ve bağlaç, vs.,vs. ile kullanıldığına bakmaksızın birçok anlamından birisini mealde kullanmak çok tehlikeli olabilir.

Meselâ,

Hak: Doğrunun kendisi, gerçek. Doğru ve gerçeğin kendisine uygun olan söz. Kur’ân’da, adalet, doğru hüküm. Varlığı hiç değişmeden duran. Sabit, varlığı aklın inkâr edemeyeceği biçimde ortada olan. Allah. İndirilen hükümler. Kur’ân’ın verdiği doğru haberler. Farz olan zekât. Mahsül zamanında zekâttan ayrı olan hak, pay, tatavvu.

Âyet: Sözlükte, açık alâmet, nişan, şifre sembol. Bir başka şeye işaret eden şey. İbret, ders veren. Delil. Kesin bilgi ve gerçek ifade eden şey. Cemaat, topluluk. Yüksek bina, yapı. Şahıs, siluet, karaltı. Kur’ân’da, insan üstü oldukları için Allah’ın varlığını kanıtlayan olağan dışı olaylar ve azab. Kur’ân-ı Kerîm cümleleri. Allah’ın birliğine şahidlik eden bütün maddî olgular, simgeler.

Salât: Uyluk kemiklerinin hareketi. Tebrik, kutluluk. Duâ. Hamdetme, tezkiye. İlahi rahmet, istiğfar. Namaz. Yahudi tapınakları, havralar.

Basiret: Tabsir. Sözlükte, görme. Mecazen, hikmetle bakan iç göz, kalb gözü. Kur’ân’da, mü’minin feraseti ve özü kavrayış gücü. Nur. Apaçık hikmetli belgeler. İdrak sahibi kalbin gücü. Çoğulu Basair. Basair, âyetler, hakka yönelten belgeler, marifet, keskin görüş, ibret ve görüş aydınlığı anlamlarında kullanılır.  

Felâh: Sözlükte, yarmak ile ilgili bir kelime olup engeli yarıp aşmak, kendini kurtarmak ve istenen noktaya ulaşmak demektir. Felâha erenler, Kur’ân’da, dünyanın çeşitli engellerini ve zorluklarını İslâm’ın temel hükümlerine bağlı kalarak aşan, imtihanlarını vererek kendileri için hazırlanan ebedî Cennet mutluluğuna ve kurtuluşa eren kimseler, mü’minler. Büyük kurtuluş, necat. Fevz, mutluluk, zafer.

Hikmet: İlim ve akılla gerçeği bulma, var olan her şeyin iç yüzünü tanıma, bilme. Marifet, irfan. Resulün sünneti. Dinde fıkhetme, derin bir kavrayışa sahip olma. Sözde ve davranışta tam ve doğru isabet. Akıl. Kur’ân’ın tefsiri. Fehm, icad, siyaset. İlâhî ahlâkla ahlâklanma. Sebeplerini bilerek belli ve yüce bir amaca vardıracak tarzda eylemi bilgiye, bilgiyi eyleme uygun yapma. 

Kur’ân’da, Allah’ın, peygamberlerine ve seçkin halis kullarına nasip ettiği derin anlayış kabiliyeti.

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