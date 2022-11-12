Kemalist rejimi ne kadar tanıyoruz?

Değişik cemaat ve tarikatlerde bulunan birçok mümin zamanın tasdik ve şerhiyle anlamış ki, farklılıklar; ayrılık ve gayrılık değil; sosyal hayatın birer gerçeği.

Zira, insanlar nasıl farklı sîmaya, sesse, vücut yapısına sahip ise; ordular hava, kara, deniz, alaylara ayrılıyorsa, İslamın gönüllü mensupları da farklı cemaatler, tarikatlare ayrılabilir. Değişik fıtrat ve meslekte olan insanları elbette aynı cemaat ve tarikat içinde tutmak uygun değil! Tıpkı üniversitelerin farklı fakülteleri, değişik bölümleri olduğu gibi.

Yaşayarak öğreniyoruz ki, “Hayırlı işlerin muzır mânileri çok.” Türkiye’nin tarihî gelişiminin ve “resmî ideoloji”nin istibdadı, getirmiş olduğu engeller henüz tam mânãsıyla temizlenebilmiş değil. Maariften din dersleri, 1930’lara kadar tedricen ve tamamen kaldırılıyor. Göstermelik olarak açılan imam-hatip kurslarının faaliyetlerine de yine bu tarihlerde son veriliyordu. Bu arada, gazetelerin bile neşretmekte oldukları dinî yazı ve yazı serilerini derhal kesmeleri isteniyordu.

Kemalist rejimin hakim olduğu derin devlet ve iktidar farklı fikir, tarikat, cemaat, dinî ekollerden yersiz evhamlara kapılarak daima korkmuş. Bu korkusunu izâle etmek için de, zaten dar imkânlar içinde hizmet vermeye gayret eden cemaat ve tarikatler arasında fitne çıkararak onları kendince tesirsiz hâle getirmeyi düşünüyor.

Cumhuriyet tarihi boyunca istibada, baskıya, çeşitli zulmlere hedef olan cemaat ve tarikatler, her şeye rağmen millet ve devlet için her türlü fedakârlığı yapa gelmişler ve bundan sonra da aynı fedakârlığı, daha büyük çapta sürdürecekler. Ne yazık ki devlet, cemaat ve tarikatlerin fikir ve düşüncelerini “bölücü ve tehlikeli akımlar” olarak ilân etmiş; takip etmiş, kovalamış, halen kovalıyor... Bir çok insanı, maalesef korkutmuş, sindirmiş, aleyhlerinde doldurmuş. Fıtrat sınırlarını zorlayan bu tür muamele, cevab-ı reddin duvarlarına tosluyor.

Sistem, idari yapılanma insan hak, hürriyetleri, demokrasi, adalet ve milletin sosyal yapısına uyuyorsa baş tâcımız… Sevindirici olan bir diğer hususun başında da cemaat ve tarikatların eğitim, imân, ilim ve irfan yolunda mesafe kat’etmeleri nisbetinde, kendi meslek ve meşreplerinin muhabbetiyle hareket edip; başkalarının tenkısi ile vakit geçirmemek gerektiğini anlamamaya başlamaları!