"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kemalist sistem pençesinden nasıl kurtarabiliriz?

Ali FERŞADOĞLU
07 Eylül 2022, Çarşamba
Okulların açılmasına az kaldı.

Örgün eğitim, herhangi bir alanda düzenli, metotlu, planlı biçimde verilen eğitim sistemine denir. Türkiye’de 1 milyon 225 bini okul öncesi eğitimde, 5 milyon 328 bini ilkokulda, 5 milyon 212 bini ortaokulda, 6 milyon 318 bini ortaöğretimde, toplamda yaklaşık 19 milyon öğrenci bulunuyor. Bu rakam, bir AB ülkesi olan Romanya’ya eşit! Ve diğer 21 AB ülkeleri nüfusundan fazla! 

Üniversitelileri ve diğer gençleri saymazsak, 19 milyon aktif müthiş beyin demektir! 30 yaşın altında ve dinamik genç nüfusumuzun şuurlanmasını istemeyen bilhassa “, ifsat, ahlaksızlık komiteleri ve harici cereyanlar” inanılmaz oyunlar, planlar çeviriyor. Eğitim sistemimiz natüralizm, pragmatizm, Darwinizm, materyalizm, kapitalizm ve hülasa Kemalizm gibi yolunu şaşırmış felsefi akımların pençesine atmış! 40 milyonu aşkın genç beyinlerden dünya çapında altın beyinlerin çıkmamasının sebebi bu! Çocuklarımız idealist değil kapitalist ve Kemalist ideolojinin zebunu olarak yetiştiriliyor! Eğitim sistemi, iman, ahlak, sosyal ilişkiler (komşuluk, dayanışma, yardımlaşma) büyüklere saygı, güven ve dürüstlük gibi değerlerinden mahrumdur. Köşe dönmecilik, faizcilik, yolsuzluk, hırsızlık adeta özendiriliyor. Üretime değil, tüketime odaklanmış kalabalıklar… Kimlikler kaybedilmeye, büyüklere saygı aşınmaya, komşuluk gibi insani değerler yetirilmeye başlandı. Kuşaklar arası çatışma ve kaos için faiz, rüşvet ve yolsuzluklar da alabildiğine kolaylaştırılıyor, teşvik ediliyor.  

Eğitim sistemimiz âdeta onları oyalamak-boyalamak için kurgulanmış. Pespaye film, dizi ve programlarla ferdi alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar pençesine atmak, en eski ve mukaddes müessesesi aileyi dağıtmak, toplumu yavaş yavaş çökertmek için de son 20 yıldır “dindar siyasalcı/siyasal dinci” iktidarı kullanarak manevi değerlerin içini boşalttılar! 

Eğitim ordusunu ve toplumu kurtaracak ancak Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu, “din ilimleriyle fen ilimlerinin bir arada okutulacağı” ve İslam medeniyeti eğitim sistemini yeniden ihya projesi ve inşa programı Medresetü’z-Zehra modelidir: “Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir (din ilimleridir). Aklın nuru, fünun-u medeniyedir (fen bilimleridir). İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri (ayrıldıkları) vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” (Münazarat, s. 127.) 

Böylece, “Maarif-i İslâmiye ordusunun fırkaları olan ehl-i medrese ve ehl-i tekke ve ehl-i mektebin” (ESDE, Yeni Asya Neşriyat, Aralık 2017, s. 26.) ilim ve imanla yoğrduğu eğitim ile terbiye metotlarını birleştirip bilim, iman, Kur’ân’a dayalı bir model ortaya koydu. 

Okunma Sayısı: 213
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    2023 hedefleri de fiyasko

    Kamunun temsil ağırlama faturası 2 kat arttı

    Almanya, nükleer santralleri yedekte tutuyor

    Enflasyon ve savaş çatışma riskini artırdı

    BİK’in çifte standardı

    Kılıçdaroğlu: Ortak miting yapabiliriz

    Rant zihniyeti Yassıada'da da çöktü

    Gıda enflasyonu % 228

    Tarım Kredi indirimi etkisiz kaldı

    Buğday fiyatı bizde niye düşmedi?

    Tasarrufu, mecbur kalmadan yapalım

    İsrail yönetimi sorumluluktan kaçıyor

    Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda son 16'ya yükseldi

    'Uzman öğretmen eğitimleri 9 Eylül'e kadar uzatıldı'

    Hindistan'dan iğnesiz Kovid-19 aşısına onay

    Fransa’da tren seferleri azaltılacak

    Yine ENAG, yine saldırı

    Palamut bereketi

    Pakistan'da selzedeler çok zor durumda: ''Gıda yok, kıyafet yok, su yok: Hiçbir şeyimiz yok"

    İsviçre'de tasarruf tedbirlerine uymayanlar hapse girecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime doğru hukuk ve muhalefet
    Ahmet BATTAL

    Kendisini hâkim savcı yerine koyanlar-2
    Genel

    2023 hedefleri de fiyasko
    Ali FERŞADOĞLU

    Kemalist sistem pençesinden nasıl kurtarabiliriz?
    Genel

    Kamunun temsil ağırlama faturası 2 kat arttı
    Misbah ERATİLLA

    “En iyi” olmak için
    Süleyman KÖSMENE

    Tefekkür için biraz susalım!
    Genel

    Almanya, nükleer santralleri yedekte tutuyor
    Faruk ÇAKIR

    Uzun yolun kısa notları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.