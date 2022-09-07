Kemalist sistem pençesinden nasıl kurtarabiliriz?

Okulların açılmasına az kaldı.

Örgün eğitim, herhangi bir alanda düzenli, metotlu, planlı biçimde verilen eğitim sistemine denir. Türkiye’de 1 milyon 225 bini okul öncesi eğitimde, 5 milyon 328 bini ilkokulda, 5 milyon 212 bini ortaokulda, 6 milyon 318 bini ortaöğretimde, toplamda yaklaşık 19 milyon öğrenci bulunuyor. Bu rakam, bir AB ülkesi olan Romanya’ya eşit! Ve diğer 21 AB ülkeleri nüfusundan fazla!

Üniversitelileri ve diğer gençleri saymazsak, 19 milyon aktif müthiş beyin demektir! 30 yaşın altında ve dinamik genç nüfusumuzun şuurlanmasını istemeyen bilhassa “, ifsat, ahlaksızlık komiteleri ve harici cereyanlar” inanılmaz oyunlar, planlar çeviriyor. Eğitim sistemimiz natüralizm, pragmatizm, Darwinizm, materyalizm, kapitalizm ve hülasa Kemalizm gibi yolunu şaşırmış felsefi akımların pençesine atmış! 40 milyonu aşkın genç beyinlerden dünya çapında altın beyinlerin çıkmamasının sebebi bu! Çocuklarımız idealist değil kapitalist ve Kemalist ideolojinin zebunu olarak yetiştiriliyor! Eğitim sistemi, iman, ahlak, sosyal ilişkiler (komşuluk, dayanışma, yardımlaşma) büyüklere saygı, güven ve dürüstlük gibi değerlerinden mahrumdur. Köşe dönmecilik, faizcilik, yolsuzluk, hırsızlık adeta özendiriliyor. Üretime değil, tüketime odaklanmış kalabalıklar… Kimlikler kaybedilmeye, büyüklere saygı aşınmaya, komşuluk gibi insani değerler yetirilmeye başlandı. Kuşaklar arası çatışma ve kaos için faiz, rüşvet ve yolsuzluklar da alabildiğine kolaylaştırılıyor, teşvik ediliyor.

Eğitim sistemimiz âdeta onları oyalamak-boyalamak için kurgulanmış. Pespaye film, dizi ve programlarla ferdi alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar pençesine atmak, en eski ve mukaddes müessesesi aileyi dağıtmak, toplumu yavaş yavaş çökertmek için de son 20 yıldır “dindar siyasalcı/siyasal dinci” iktidarı kullanarak manevi değerlerin içini boşalttılar!

Eğitim ordusunu ve toplumu kurtaracak ancak Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu, “din ilimleriyle fen ilimlerinin bir arada okutulacağı” ve İslam medeniyeti eğitim sistemini yeniden ihya projesi ve inşa programı Medresetü’z-Zehra modelidir: “Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir (din ilimleridir). Aklın nuru, fünun-u medeniyedir (fen bilimleridir). İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri (ayrıldıkları) vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” (Münazarat, s. 127.)

Böylece, “Maarif-i İslâmiye ordusunun fırkaları olan ehl-i medrese ve ehl-i tekke ve ehl-i mektebin” (ESDE, Yeni Asya Neşriyat, Aralık 2017, s. 26.) ilim ve imanla yoğrduğu eğitim ile terbiye metotlarını birleştirip bilim, iman, Kur’ân’a dayalı bir model ortaya koydu.