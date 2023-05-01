Kemalist siyaseti uygulayan “siyasi müceddid” mi olurmuş!?

İçlerinde İlâhiyatçıların da bulunduğu kimi ilim ehli, iktidarın başını “siyasi müçtehid-müceddid” ilân etti!

Olacak şey değil; bu bir hezeyan! Evvela, İslâm ilimleri literatüründe “siyasi müçtehid, müceddid” diye bir mefhum yok. Müçtehid, müceddid; Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin iman, ahlak, ukubat, içtimai, siyasi ölçü, prensip ve stratejilerini istihraç edendir.

Nisa Suresi, 59. âyette de geçen “ulü’l-emr” (emir ve yetki sahibi), evvelemirde şer’i hükümlerde de fetvayli yetkili müçtehid ve müceddidlerdir. “Sultan, halife, yönetici, başkan” anlamı var; ancak onlar da müçtehid ve müceddidleri referans almakla yükümlü.

Müçtehid, Kur’an ve Sünnet-i Seniyeden hüküm çıkarma yetkisine sahip İmam-ı A’zam, gibi ilimde rasih/derin âlimdir. Müceddid ise, imân esaslarını, ibadet (İslâm şartlarını), ahlâk, ukubat, içtimai, siyasi ölçü ve prensiplerini izah ve ispat eden; İslâmın asliyetini zamanın şartlarına göre ortaya koyan Gazali, Rabbani, Bediüzzaman gibi müttaki âlimlerdir.

Peygamberimiz de (asm) “Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.) hadisiyle müceddidleri bildirir.

Ayet ve bu hadis-i şerife dayanan Bediüzzaman da, “Âhirzamanın en büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddid, hem hâkim, hem mehdî, hem mürşid, hem kutb-u âzam olarak bir zât-ı nuranîyi gönderecek ve o zat da ehl-i beyt-i Nebevîden olacaktır.” (Mektûbât s. 425.) çıkarımını yapar. Evet, “fetvâ vazifesiyle tavzif edilmiş (vazifelendirilmiş)” (Mektubat, s. 413) olan Bediüzzaman, günümüzün müçtehid ve müceddididir. Buna delil, “Her suâle cevap veren, her müşkül (problem) halleden, Risale-i Nur’dur.” (Emirdağ Lâhikası, s. 65.) Risale-i Nur, bu zamanın bir mehdîsi ve müceddididir. (Barla Lahikası, s. 103.) Şu halde, “siyasi müçtehid, müceddid” de Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü ve stratejilerini ispat ve izah ile ortaya koyan Risale-i Nur’dur.

“Gayr-i meşru olan, idâre ve asâyişe zarar” (Hizmet Rehberi, s. 86.) ve “zulme sebebiyet veren; tarafgir ve kalbleri bozan” (Kastaonu Lâhikası, s. 34.) “dinde hissesi olmayan siyasileri büyük vartalara atan” (Emirdağ Lâhikası, s. 177.) “fikri hezeyanlaştıran (saçmasapanlaştıran)” (Emirdağ Lâhikası, s. 204.) “menfaati esas tutan canavar” (Hutbe-i Şâmiye, s. 78.) ve Deccalist/Süfyanist, Kapitalist, Kemalist siyaseti uygulayan siyasetçiyi “siyasi müçtehid, müceddid” ilan etmek büyük bir gaflettir!

Bile bile bu iddiada bulunan, çok ağır ve dehşetli yaptırımla karşı karşıya mıdır acaba?!