Kendimizi de sorgulamalıyız!

Risale-i Nur, bir cephesiyle baştan sona bir ruhiyat/psikoloji kitabıdır.

İnsanı tüm duygu, haslet cephesiyle de tahlil eder. Her meşrebe ve mizaca uygun ders ve “ihtiyacı olanı vermek esastır. Yani, avam, halk, havas, yönetici, öğrenci, siyasetçi, vs., vs.’ye…

● Öyle ise medreselerde herkesten aynı hizmet tarzı ve performansı beklememeli. Kimi insan içe dönük, kimi dışa ve aksiyonerdir. Dolayısıyla meşreplere, yani huy, karakter ve mizaçlara göre yaklaşmalı.

● Ağabeylik bir imtiyaz değildir. “Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna bakmaması, birbirini tenkit etmemesi, Risâle-i Nur’un vazife-i kudsiye-i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız. Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkit etmeyiniz.” (Kastamonu Lahikası, s. 172.) sırrınca, kardeş ruhuyla hareket etmeli.

● Dershane kalanlar hakkında “hüsn-ü zanna memur” olduğumuzu ve “Herkesi kendimizden üstün” bilmemiz gerektiğini unutmayalım.

Ancak, hüsn-ü zan, “murakabeyi, sorgulamayı, tedbiri, ihtiyatı” engellememeli. Zübeyir ağabeyin Risale-i Nur’dan istihraç ettiği, “hüsn-ü zan, adem-i itimat” prensibini işletmek zorundayız. Yani, herkes iyidir; ama, prensip, hakikat neyi gerektiriyorsa, tedbir almalı. Bu prensip, Alman atasözünde şöyle açıklanır: “Güven iyidir; ama kontrol daha iyidir!”

● Risale-i Nur’u, özellikle her 15 günde bir İhlas Risalesini “mabeynimizde beraber” okuyamamamız; “uhuvvet, tesanud ve ittihad”ı geliştirmedi, pekiştirmedi; bu da tabii olarak dershanelere olumsuz olarak yansıdı.

● “Ehl-i İslâm dünyaya ve hırsa sevk etmeye ve teşvik etmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve âsâyişler bununla temin edilmez. Belki mesailerinin tanzimine (çalışma ve iş bölümüne) ve mâbeynlerindeki emniyetin (aralarındaki emniyetin) tesisine ve teavün (yardımlaşma) düsturunun teshiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da, dinin evâmir-i kudsiyesiyle ve takvâ ve salâbet-i diniye ile olur.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 126.)

● Her zaman kendimizi sorguya çekmeli ve şu soruları kendimize sormalıyız: Ben niçin medrese-i Nuriye’de kalıyorum? Gerçekten Nur talebesi miyim? Beni ne Nur Talebesi yapıyor? Gerçekten kaldığğm bu dershanenin hakkını verebiliyor muyum?”

TEBRİK: Ramazan-ı şerifiniz milletimiz, ülkemiz, özellikle İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim.