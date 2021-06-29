Kendisini aradan çıkaran Bediüzzaman başkasını niye koysun ki!

Risale-i Nur hareketi; “şahıs, lider odaklı” bir yapılanma değil, “cemaat, meşveret, şûrâ, şahs-ı maneviye dayalı” bir sistem, bir yapılanmadır. Risale-i Nur’u okuyanlar bunu bilir.

İşte Üstad Bediüzzaman hakikatlere dayanarak, “Benim de şimdi bir reyim var” demiştir. (Bediüzzaman, Hizmet Rehberi, Enstitü/internet, s. 175)

Yegâne karar mercii “cemaat, şahs-ı manevî, meşverettir, şahıs değildir.” “Vekil” de, “varis” de, “vekil-i mutlak” da buna harfi harfine uyacaktır. O zaman hakikî vekil ve varis olur…

Buna göre şahıslar, “içtimaî, siyasî, askerî” mevzularda dahi ahkâm kesmez, “sair kardeşlerin gözüyle bakar, kulaklarıyla işitir, akıllarıyla düşünür…” karar verir ve şu hususları da nazara alır: “Meşveret-i şer’iyeyle reylerinizi teşettütten (dağınıklıktan, karmaşadan) muhafaza ediniz.” (Kastamonu Lâhikası, s. 183)

“Mümkün olduğu kadar geçici rüzgârlara ehemmiyet vermeyiniz, bakmayınız. Zaten mabeyninizde samîmî tesanüt ve meşveret-i şer’iye, sizi öyle şeylerden muhafaza eder. İçinizdeki şahs-ı manevinin fikrini, o meşveretle bildirir.” (Kastamonu Lâhikası, s. 95)

“Biz, vahdet-i mesele cihetiyle tam bir tesanüde şiddetle muhtacız… Dikkat ediniz, küfr-ü mutlakı müdafaa eden gizli komite içinize parmak sokmasın. Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azap içinde bıraktı. Şimdi siz, mâbeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz. Kararınızı kabul ederim.” (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 289)

Evet, Nur Hareketinde hürriyet hâkimdir; meseleler “cemaat, meşveret, şahs-ı manevî, şûrâ, meclis” sistemi ile istişare heyetleriyle yürütülür.

“Hakikî varis, vekil, kefil ve mutlakları” Bediüzzaman gibi şöyle söyleyenler ve davrananlardır: “Bir adam, o meselelerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan Risale-i Nur’a sahip değildir ve o eser onun hüneri olamaz, onunla iftihar edemez.” (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 588)

Ve bütün dostların medihlerini kendi şahsına almayarak, Risale-i Nur’un şahs-ı mânevîsine havale etmiş: “Ben lâyık değilim. Haddim de değil. Ben bir hizmetkârım; çekirdek gibi çürüdüm, gittim. Risale-i Nur ise, Kur’ân-ı Hakîmin tefsiridir, mânâsıdır.” (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, s. 361)

Üstad, ben çürüdüm gittim, bu dâvâ benimle bağlanmamalı, üzümün hasiyeti kuru çubuğunda aranmaz, şimdi emir Risale-i Nur’un ve sizlerindir, siz meşveretle ne lâzımsa yaparsınız, şimdi emir Risale-i Nur’un şahs-ı ma-nevisinindir deyip, şahısları aradan çıkarmış, “vekil-i mutlak veya varisleri” niye koysun ki!