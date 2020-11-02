“Kimse bunları bana anlatmadı!”

Ateistlikten İslâma geçen adam şöyle şikâyet ediyordu: “Daha önce bunları bana kimse anlatmamıştı!” Bir başkası, “Yaratılışın gerçeği nedir?’ diye kimse bana söylemedi…”

Allah’ın sıfatlarını Risale-i Nur’dan öğrenip hidayete eren, “Bu kâinatı ve bizi yaratan Rabbimizi daha önce kimse böyle anlatmamıştı!” Öbür mühtedi, “Daha önce bana bu gerçeklerden hiç bahsedilmedi!”

Böyle sıralanır gider sitemler! Ve biz bunun altından nasıl kalkacağız? İsterseniz bir empati yapalım: Bir meseleyi anlattıklarında ve öğrendiğimizde ne kadar çok seviniyoruz… Bir problemimiz çözüldüğünde, bir sıkıntımız giderildiğinde ne kadar minnettar kalıyoruz…

İnsanların kafası soru yumaklarıyla dolu. Kimisinin zihninde cirit atıyor. Ve herkes, kasten ve bizzat hakkı, gerçeği arıyor. (Ama bazılarının eline batıl geçiyor, hak diye koynunda saklıyor!) Ve bunların aklî, mantıkî, ilmî cevaplarını arıyorlar.

Şimdi bir parça daha öteye uzanalım: İyi de biz hayatın gerçeklerinden, iman hakikatlerinden, doğru İslâmiyetten, İslâmiyete lâyık doğruluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan ölümden, kabirden, haşirden/öldükten sonra dirilişten neden hiç durmamacasına bahsetmiyoruz? Bunlar ne kadar merakaver ve herkes ne kadar çok muhtaç…

“Daha önce bunları bana kimse anlatmamıştı!” diye kaç kişi bizden şikâyetçi olacak?

Tebliğ vazifemizi gerçekten ve lâyıkıyla ifa ediyor muyuz?

“Anlatıyoruz dinlemiyor” bahanesine sığınamayız! Hani, “Risale-i Nur’un hizmetinde şahsın vazifesi sadece tebliğdir, netice Allah’a ait...” idi? (Bediüzzaman, Hizmet Rehberi, s. 22.)

“İnsanın elindeki cüz-î ihtiyarî ile işledikleri ef’allerinde, Cenâb-ı Hakk’a ait netâici düşünmemek gerektir… Çünkü “İnneke latehdi men ahbebte velakinellahe yehdi men yeşaaau/Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir.” (Kasas Sûresi, 28:56.) sırrıyla anlamış ki, insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek, Cenâb-ı Hakk’ın vazifesidir; Cenâb-ı Hakk’ın vazifesine karışmazdı.

“Öyleyse, işte ey kardeşlerim! Siz de, size ait olmayan vazifeye harekâtınızı bina etmekle karışmayınız ve Hâlıkınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız. (Bediüzzaman Said Nursî, Mesnevî-i Nuriye, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 143-144.)