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23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“Kindar” gençlik mi yetiştirildi?

Ali FERŞADOĞLU
23 Eylül 2023, Cumartesi
● Faiz ne NASS’a, (Kur’an ile sünnetin karar ve kesin emirleri âyet ve Sünnet-i Seniyye) ne NÂS’’a (insana) uygun; yalnızca yarar fitnebaz vesvas HANNÂS’a, şeytanlaşmış NÂS’a!

● Eğitimde ders zili, değerlere ters zili, velilere dert zili çaldı! 

● İnsi, sinsi, siyasi ve cinsi müstebit, bürokratik enelere, ekonomik kenelere dikkat! 

● İhlâs iflâs ettirmez; ihlâsı kaybeden iflâsı bulur!  

● “Dindar gençlik” için yola çıkan iktidar, “yığınla deist, ateist, kindar gençlik” yetiştirdi!  

● Bu ne menem iştir ki, müstebit yöneticilerin, hırsız ve yolsuzların gamsız yaşama hakkı var; fukaranın enflasyonsuz, zamsız yaşama hakkı yok! 

● Felâket değil, cehalet büyüktür! Felâketin büyüklüğünü cehalet tayin eder! Büyük felâketler büyük cehaletlerden doğan büyük yük! 

● İçtihad ile tecdidi kabul etmeyip yenilenmeyen yenilir! 

● Musibetler; yaptığınız, kaptığınız, saptığınız, taptığınız ve yaktıklarınızın sonucudur!  

● İktidarın beyin gücü olsaydı, beyin göçünü önler; beyinsiz çapulcuları ülkeye sokmazdı!  

● Yolcu, uğradığı duraklarda yatırım yapmazken, nedir fâni yatırımın; kim sana kurdu pusu ey ahiret yolcusu? 

● Umutsuzluk mutsuzluktur! Öyle ise, mutlu olmaya değil, umutlu olmaya bak!  

● Hakkın hatırı âlidir; Hakkı’nın, Ali’nin hatırı hak değildir! 

● Sahip çık eşine, işine, dişine bereket gelsin toprağına, taşına, aşına! 

● İşiyle meşgul olmayan kişiyle didişir! 

● Hürriyetsiz zürriyet, ebterden beter! 

● Hak arama cesareti göstermeyen, esareti hak eder! 

● Müslüman mahallesinde satılır salyangoz, mebzulca hınzırdan, işlekten sosis, salam; bu nasıl anlayış, bu nasıl dindar iktidar almıyor havsalam!  

● Saatlerce maçlara bakacağınıza bir dakika açlara bakın akıbeti görün!  

● Zulmü durdurmak için feveran etmeyen vicdan, ölüm döşeğine düştüğünü eder ilan. 

● Tapma ey nefis tabiata, ota, ata, yata, menfaatten puta, onları bırakıp yalnız başına bineceksin tabuta! 

● Azrail’den (as) son çağrı: Eceli gelen yolcuların dikkatine! Haydi gidiyoruz; âhiret yolcusu kalmasın! Herkes önce teneşire sonra tabuta binsin!  

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