“Kindar” gençlik mi yetiştirildi?

● Faiz ne NASS’a, (Kur’an ile sünnetin karar ve kesin emirleri âyet ve Sünnet-i Seniyye) ne NÂS’’a (insana) uygun; yalnızca yarar fitnebaz vesvas HANNÂS’a, şeytanlaşmış NÂS’a!

● Eğitimde ders zili, değerlere ters zili, velilere dert zili çaldı! ● İnsi, sinsi, siyasi ve cinsi müstebit, bürokratik enelere, ekonomik kenelere dikkat! ● İhlâs iflâs ettirmez; ihlâsı kaybeden iflâsı bulur! ● “Dindar gençlik” için yola çıkan iktidar, “yığınla deist, ateist, kindar gençlik” yetiştirdi! ● Bu ne menem iştir ki, müstebit yöneticilerin, hırsız ve yolsuzların gamsız yaşama hakkı var; fukaranın enflasyonsuz, zamsız yaşama hakkı yok! ● Felâket değil, cehalet büyüktür! Felâketin büyüklüğünü cehalet tayin eder! Büyük felâketler büyük cehaletlerden doğan büyük yük! ● İçtihad ile tecdidi kabul etmeyip yenilenmeyen yenilir! ● Musibetler; yaptığınız, kaptığınız, saptığınız, taptığınız ve yaktıklarınızın sonucudur! ● İktidarın beyin gücü olsaydı, beyin göçünü önler; beyinsiz çapulcuları ülkeye sokmazdı! ● Yolcu, uğradığı duraklarda yatırım yapmazken, nedir fâni yatırımın; kim sana kurdu pusu ey ahiret yolcusu? ● Umutsuzluk mutsuzluktur! Öyle ise, mutlu olmaya değil, umutlu olmaya bak! ● Hakkın hatırı âlidir; Hakkı’nın, Ali’nin hatırı hak değildir! ● Sahip çık eşine, işine, dişine bereket gelsin toprağına, taşına, aşına! ● İşiyle meşgul olmayan kişiyle didişir! ● Hürriyetsiz zürriyet, ebterden beter! ● Hak arama cesareti göstermeyen, esareti hak eder! ● Müslüman mahallesinde satılır salyangoz, mebzulca hınzırdan, işlekten sosis, salam; bu nasıl anlayış, bu nasıl dindar iktidar almıyor havsalam! ● Saatlerce maçlara bakacağınıza bir dakika açlara bakın akıbeti görün! ● Zulmü durdurmak için feveran etmeyen vicdan, ölüm döşeğine düştüğünü eder ilan. ● Tapma ey nefis tabiata, ota, ata, yata, menfaatten puta, onları bırakıp yalnız başına bineceksin tabuta! ● Azrail’den (as) son çağrı: Eceli gelen yolcuların dikkatine! Haydi gidiyoruz; âhiret yolcusu kalmasın! Herkes önce teneşire sonra tabuta binsin!



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