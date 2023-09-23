“Kindar” gençlik mi yetiştirildi?

● Faiz ne NASS’a, (Kur’an ile sünnetin karar ve kesin emirleri âyet ve Sünnet-i Seniyye) ne NÂS’’a (insana) uygun; yalnızca yarar fitnebaz vesvas HANNÂS’a, şeytanlaşmış NÂS’a!
● Eğitimde ders zili, değerlere ters zili, velilere dert zili çaldı!
● İnsi, sinsi, siyasi ve cinsi müstebit, bürokratik enelere, ekonomik kenelere dikkat!
● İhlâs iflâs ettirmez; ihlâsı kaybeden iflâsı bulur!
● “Dindar gençlik” için yola çıkan iktidar, “yığınla deist, ateist, kindar gençlik” yetiştirdi!
● Bu ne menem iştir ki, müstebit yöneticilerin, hırsız ve yolsuzların gamsız yaşama hakkı var; fukaranın enflasyonsuz, zamsız yaşama hakkı yok!
● Felâket değil, cehalet büyüktür! Felâketin büyüklüğünü cehalet tayin eder! Büyük felâketler büyük cehaletlerden doğan büyük yük!
● İçtihad ile tecdidi kabul etmeyip yenilenmeyen yenilir!
● Musibetler; yaptığınız, kaptığınız, saptığınız, taptığınız ve yaktıklarınızın sonucudur!
● İktidarın beyin gücü olsaydı, beyin göçünü önler; beyinsiz çapulcuları ülkeye sokmazdı!
● Yolcu, uğradığı duraklarda yatırım yapmazken, nedir fâni yatırımın; kim sana kurdu pusu ey ahiret yolcusu?
● Umutsuzluk mutsuzluktur! Öyle ise, mutlu olmaya değil, umutlu olmaya bak!
● Hakkın hatırı âlidir; Hakkı’nın, Ali’nin hatırı hak değildir!
● Sahip çık eşine, işine, dişine bereket gelsin toprağına, taşına, aşına!
● İşiyle meşgul olmayan kişiyle didişir!
● Hürriyetsiz zürriyet, ebterden beter!
● Hak arama cesareti göstermeyen, esareti hak eder!
● Müslüman mahallesinde satılır salyangoz, mebzulca hınzırdan, işlekten sosis, salam; bu nasıl anlayış, bu nasıl dindar iktidar almıyor havsalam!
● Saatlerce maçlara bakacağınıza bir dakika açlara bakın akıbeti görün!
● Zulmü durdurmak için feveran etmeyen vicdan, ölüm döşeğine düştüğünü eder ilan.
● Tapma ey nefis tabiata, ota, ata, yata, menfaatten puta, onları bırakıp yalnız başına bineceksin tabuta!
● Azrail’den (as) son çağrı: Eceli gelen yolcuların dikkatine! Haydi gidiyoruz; âhiret yolcusu kalmasın! Herkes önce teneşire sonra tabuta binsin!