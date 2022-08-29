King, Nursî ve Gandhi

Amerikan Vatandaş Hakları Hareketi önderi. Martin Luther King, Jr. (15.01.1929-4.4.1968), şiddet karşıtı ve etnik köken eşitliğini savundu.

Mahatma Gandhi tarafından uygulanan, şiddete dayanmayan sivil itaatsizlik felsefesinin takipçisiydi. Vatandaş Hakları Hareketi’ne karşı büyük bir ilgi uyandırdı ve 1960’lı yıllarda Amerika’nın en önemli gündem maddesi haline getirdi. Siyahların oy hakkı, ayrımcılığın sona ermesi, çalışan hakları ve diğer temel haklar için gösteriler organize etti. Bütün bu haklar 1964 yılında çıkan Vatandaş Hakları Kanunu (Civil Rights Act of 1964) ile 1965 yılında çıkan Oy Hakkı Kanunu ile Amerikan hukukunun birer parçası oldu.”

Yakın tarihte Bediüzzaman da şiddete dayanmayan “müspet hareket” ile “şefkat, asayiş ve emniyet” prensibini hayata geçirdi: 29 sefer zehirlenmesine, mahkemelere sürüklenmesine rağmen şahsına yapılan af ve helal etti: “Bütün baskı ve zorlamalara, hapis ve sürgünlere rağmen, îman hizmetinden hasıl olan kuvvetini, Müslümanların ona olan bağlılığını asayiş ve emniyeti ihlal edecek tarzda kullanmaya asla teşebbüs etmediği gibi, çeşitli sebeplerle isyan ve ihtilal hazırlığı içinde olan nüfuzlu insanları da var gücü ile vazgeçirmeye çalışmıştır. Bu konuda en ufak bir şekilde dahi olsa, siyasî bir faaliyet içinde” (Beyanat ve Tenvirler, s. 11) olmadığı yüzlerce mahkeme ispat etmiş.

En zor, en ağır şartlarda bile Asr-ı Saadet İslâmını, Sünnet-i Seniyye’yi bizzat yaşayarak günümüz insanına fiilen rehber oldu. En büyük maddi imkanları elinin tersiyle iter: “Ben, cemiyetin îmânını kurtarmak yolunda dünyamı da fedâ ettim, âhiretimi de. Seksen küsûr senelik bütün hayatımda dünya zevki nâmına birşey bilmiyorum… Ben, cemiyetin îman selâmeti yolunda âhiretimi de fedâ ettim. Gözümde ne Cennet sevdâsı var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin îmânı nâmına bir Said değil, bin Said fedâ olsun. Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, Cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin îmânını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya râzıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistân olur.” (Tarihçe-i Hayat, s. 543-544.)

Bugün Risale-i Nur’lar 70’ın üzerinde dile çevrildi. Ehl-i akıl, ilim, insaf ve hakikatlere susamış olanlar ona koşuyor.

Yine “Biz Türkiye’de Gandhi-Martin Luther King-olanları öldürdük. Said Nursî hareketi bir Gandhi gibiydi. Gandhi açık bir şekilde vejetaryen olduğunu gösterir, inancından dolayı da oruç tutardı. Ve bunları yaparken de Gandhi halktan gizlemezdi.” (Prof. Dr. Nilüfer Göle/Karşılaştırmalı Anayasa Değişikliği, Politik Geçişler ve Laiklik; Türkiye, ABD ve Hindistan/New York/Yeni Asya/ 31.03.2011.)