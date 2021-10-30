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30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kişi zekât bağışlarını kontrol edemez!

Ali FERŞADOĞLU
30 Ekim 2021, Cumartesi
Eskiden bir beldede aydınlatma kandillerden sağlanırmış. Kandile zeytinyağı konur; fitil de yanardı. Camilerde aynı uygulama vardı. Adamın birisi fenâ halde acıkmış.

Ekmeği kandil yağına banıp banıp yiyormuş. Müezzin mi, imam mı, cemaatten birisi mi, onu görmüş: 

“Vay, ne yapıyorsun; niçin kandilin yağını yiyorsun!” 

Şu cevabı vermiş: “Beyt (ev), beytullah, zeyt (yağ) zeytullah, ene fakirullah, sana ne?” 

Bir âyette mealen, “Mü’minler ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah’a varır.” (Kur’an, Hac, 41) denir. 

Zekât, sosyal hayatın devamını sağlayan, aradaki gelir uçurumu farkını kaldıran; alt grupların kin ve nefretlerini törpüleyen çok muhteşem ve çok eski bir köprüdür. 

İslâm’ın zekât ve bağışlar hakkındaki bir hükmü ve uygulaması şudur: Zekât verenler, bağış yapanlar asla minnet edemezler! Takip edemezler! Tasarrufunda bulunamazlar! 

Kontrol edemezler! Şayet böyle yaparlarsa zekât zekâtlıktan, bağış bağışlıktan çıkar! Keza, vakıf veya hayır müesseselerine, medrese ve hizmetlere verilen zekât ile bağış da aynıdır!  

Evet, Kur’ân’ın, Sünnet-i Seniyyenin, içtihadın, Müslümanlığın gereği, hibe edenler asla minnet ve tasarrufta bulunmaz! Zira, malı veren Ganiyy-i Mutlak, tevziat memuru kıldığı zengin kulunu, diğer kullara verilmesini emreden zekâtı da emreden O! Öyle ise minnet edilemez! 

“Ey ehl-i kerem ve vicdan! Ve ey ehl-i sehâvet ve ihsan! İhsanlar zekât namına olmazsa, üç zararı var. Bazan da faidesiz gider. Çünkü, Allah namına vermediğin için mânen minnet ediyorsun, biçare fakiri minnet esareti altında bırakıyorsun. Hem makbul olan duâsından mahrum kalıyorsun. Hem hakikaten Cenâb-ı Hakk’ın malını ibâdına vermek için bir tevziat memuru olduğun halde, kendini sahib-i mal zannedip bir küfrân-ı nimet ediyorsun… 

“Evet, zekât kadar, belki daha ziyade nafile ve ihsan, yahut sair suretlerde verip riyâ ve şöhret gibi, minnet ve tezlil gibi zararları kazanmak nerede? Zekât namına o iyilikleri yapıp, hem farzı edâ etmek, hem sevabı, hem ihlâsı, hem makbul bir duayı kazanmak nerede?” (Mektubat, internet, s. 265) 

Evet, verilen zekât ile bağışlar asla takip, kontrol ve tasarruf edilemez! 

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