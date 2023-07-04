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4 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Komşuluk hukuku sorulmayacak mı?

Ali FERŞADOĞLU
04 Temmuz 2023, Salı
Kardeşlik ve komşuluk hukuku aile, toplum, İslam alemi ve dünya barışının esaslarını taşıyor.

Onun için Müslümanlar bu hukuku yaşamak ve dünyaya örnek olup ilan etmekle mükelleftir. Mü’minleri kardeş yapan ve “uhuvvet”in prensiplerini vaz’ eden Kur’ân  Müslümanlara mealen şöyle hitap ediyor: “Mü’minler kardeştirler.”1

Ne ki, bugün “yerli İsrail, yerli Çin’liler!” Müslümanlar biribirinin hukukunu insafsızcasına ve kimi zaman canavarcasına çiğniyor! Masum kardeşlerini siyasi “teröristlikle, hainlikle, şer cephesinde olmak, zilletle” suçluyor! “Halbuki Kur’ân, hangi din, inanç ve milletten olursa olsun baştan başa hak ve hürriyetleri en ince detaylarına ve en mükemmel bir şekilde vaz’etmiştir. Peygamberimizin (asm), şu dersleri de mü’minin zihninde ve gönlünde yer etmeli:

“Her Müslümanın, diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takvâ buradadır. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.”2 “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir”3 “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve başkalarının zulmetmesine de razı olmaz...”4 “Bir Müslümana küfretmek fâsıklık, onu öldürmek ise küfürdür.”5 “Müslüman müslümanın kardeşidir; ona yalan söylemez, ihanet etmez, kötülük yapmaz, onu aşağılamaz, kötülük edebilecek birinin eline bırakmaz.”6 “İnsan medeni-i bittab (yaratılışta medeni, sosyal varlık) olduğundan ebnâ-yı cinsinin (insanların) hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef”tir.7

Komşumuz aynı zamanda din kardeşimizdir. “Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır.”8 prensibini esas alarak düzeltmeliyiz. Lütfla ıslah; saygı, şefkat, sabır göstererek, nezahet ve merhametle yaklaşmaktır. Senin komşun var, sen de komşusun. Şu halde sempati değil, empati/tefâni, diğergamlık yapmalı.  

Şaka gibi gelmesin, “Zerre kadar da olsa yapılan her hayır ve şerrin hesabı görülecektir.”9 Komşuluk, kardeşlik hukuku kaç miskal eder. Ve hesabı sorulmayacak mı sanıyoruz?

Dipnotlar: 

1-Hucurât Suresi, 10.; 

2-Tirmizî, Birr 18.; 

3-Buhârî, İman: 4.; 

4-Buhârî, Mezâlim, 3.; 

5-Buhârî, İman: 36.; 

6-Buhârî, Mežâlim, 3; Müslim, Birr, 32, 58; Tirmizî, Birr, 18.; 

7-Münazarat, Enst./inter., s. 137.; 

8-Mektûbât, Enst./inter., s. 254.;

 9-Zilzâl Suresi, 7-8.

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