Korku belâsı neler yaptırıyor?!

Evet, her hakikî hasenât gibi, cesâretin dahi menbaı imândır, ubûdiyettir. Her seyyiât gibi, cebânetin dahi menbaı dalâlettir.

Evet, tam münevverü’l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimâldir ki, onu korkutmaz. Belki hârika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat, meşhur bir münevverü’l-akıl denilen kalbsiz bir fâsık feylesof ise, gökte bir kuyruklu yıldızı görse, yerde titrer. “Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı?” der, evhâma düşer. (Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hânelerini terk ettiler.) (Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 24-25)

Kimi zaman, bir sözü söyleyip, bir işi yaparken, “Acaba başkaları ne düşünür?” diye endişe eder, korkarız. Halbuki, “Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 164)

Şu ölçü de dünya çapındadır: “Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir.” (Bediüzzaman, Münâzarât, s. 119)

Cenab-ı Hak mealen, “Benden yalnız Benden korkun.” buyurur. (Nahl Sûresi, 51)

Şu tesbitleri de unutmayalım: “Havf ve zaaf, tesirat-ı hariciyeyi teşcî eder.” (Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 459) “Zaaf hasmı teşcî eder.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 659)

Korku, harici tesirleri cesaretlendirir. Fert, aile, cemaat, devlet korkuya kapıldı mı, harici etkilerin altında kalırlar. Korku düşmanı cesaretlendirir.

Şuna dikkat kesilmeliyiz ki: “Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler; onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehl-i dünyanın hafiyeleri ve ehl-i dalâletin propagandacıları, avâmın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.” (Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 404)

Başkaların oyuncağı, maskarası olmamak için korku/havf denen duygumuzu, ifrat-tefrit denen aşırı ileri, geri durumlardan kurtarmalı “vasat/denge” durumuna getirmeliyiz.

Yani, korku hayatı muhafaza için verilmiş. Öyle ise, hayatımızı tehlikeye atan şeylerden korkmak, korkulmayacak şeylerden korkmamak gerekir.

Bediüzzaman bu hissimizi ‘Hücumat-ı Sitte’de terbiye ve tedavi eder, vasat/denge durumuna getirmenin formüllerini verir.