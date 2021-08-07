Korona ve sair musîbetlerin sırrı!

Koronanın sırrı nedir? İmtihan dünyasındayız. Elbette kendimiz veya başkalarının başlarına gelen hapis, korona salgını, hastalıklar, gala (kıtlık), veba, sair belâ ve musîbetlerin birkaç sırrı vardır.

Birincisi, önce tekbir, sonra tedbir, sonra taktir!.. Yani, başta hayatı “vasat/dengeli” yaşamalı, tevekkül etmeli.

“İfrat ve tefrit, hayat-ı nefsiye ve ruhiyenin (beden ve ruhun) maraz ve hastalığını intaç eden esbaptandır.” (Bediüzzaman, İşaratü’l-İ’caz s. 215)

Ayrıca, birisinin işlediği suçtan dolayı, başkalarını cezalandırmak Kur’ân’ın şu cihanşumül prensibine aykırıdır: “Velateziru vaziretun vizre uhra/Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (En’âm Sûresi, 6:164; vd.)

Koronavirüs’ün diğer bir sırrı: Musîbet ekseriyetin hatasına terettüp ettiğine göre, ekseriyet zulme ve yanlışa bilerek, inatla taraf olmaya devam ederse, fiilî tevbe yani kusurunu itiraf vuku bulmadan, sabahtan akşama minarelerden duâlar da edilse, bu musîbet nasıl kalkacak?”

Peygamberimiz (asm), “Başımıza gelen herbir hastalık ve olumsuz hadisenin” günahlarımıza karşı, “Keffaret-iz zünüb” olarak tavsif etmiyor mu?

İnancı, cemaati, etnik kökeni ne olursa olsun masum adaletsizlik, zulüm, haksızlık, işkence, hapis devam ettikçe; hırsızlık, yolsuzluk, ihale fesatları, başkalarının malına (rızkına) haksız yere el koymak sürdürüldükçe koronanın farklı varyantları da devam edecektir.

Sünnetullah, adetullah Allah’ın kâinata, tabiata koyduğu kanunlardır. Ve bunlarda asla değişiklik olmaz. Suyun kaldırma, ateşin yakma gibi değişmez kanunları:

“...Bizim sünnetimizde, Sünnetullah’ta asla değişiklik bulamazsın.” (İsra Sûresi, 77; Fetih Sûresi, 23, Fatır Sûresi, 43)

Hastalık, belâ ve musîbetler hiç eksik olmadı, bundan sonra da olmayacak! Çünkü onlar vazifeli memur-u İlâhî, ikazcı/uyarıcı, terfi ettirici, temizleyici, keffaret-üz zünubçudurlar!..

Koronanın işi bittiğinde zulme, günaha, devam edersek devreye sel, yangın, kuraklık, deprem, kıtlık, savaş gibi unsurlar girecek; felâketler peşimizi bırakmayacaktır.

Zira, “Kadîr-i Zülcelâl, herbir unsura çok vazifeler vermiş ve herbir vazifede çok neticeler verdiriyor.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 159)