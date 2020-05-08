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8 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Koronadan ders almazsak, daha ağırı gelmeyecek midir?

Ali FERŞADOĞLU
08 Mayıs 2020, Cuma
O. Yiğiter isimli okuyucumuz yorumu kısmen içinde şu soruyu sordu:

“Bu musîbette hiç kimse mevziinden bir milim kımıldamıyor. Aksine muhalif fikirleri koronadan daha tehlikeli virüs olarak niteliyor. Örnekleri sosyal medyada bolca var. Siyasal dindarlar (dindar siyasalcılar)  muhaliflere, fanatik resmî ideoloji mensupları da, karşı tarafı yok edilmesi gereken bir virüs olarak görüyor.

“Soru şu; manevî ve kaderî boyut olarak baktığımızda, musîbet ekseriyetin hatasına terettüp ettiğine göre, ekseriyet zulme ve yanlışa bilerek, inatla taraf olmaya devam ederse, fiilî tövbe yani kusurunu itiraf vuku bulmadan, sabahtan akşama minarelerden duâlar da edilse, bu musîbet nasıl kalkacak?”

Sünnetullah, adetullah Allah’ın kâinata, tabiata koyduğu kanunlardır. Ve bunlarda asla değişiklik olmaz. İvme, çekim, suyun kaldırma, ateşin yakma gibi değişmez kanunları:

“...Bizim sünnetimizde, Sünnetullah’ta asla değişiklik bulamazsın.” (İsra Sûresi, 77; Fetih Sûresi, 23, Fatır Sûresi, 43)

Diğer taraftan Allah’ın teşriî din, sosyal dediğimiz adetullah kanunlar vardır. Bunlarda da bir değişiklik olmaz.

Meselâ, koronavirüs gibi belâ ve musîbetlerin verilmesinin hikmetlerinden bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir… İlâhî birer ihtar, birer ikazdır.

Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur. Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir.  Musîbetin hastalık olan nevi, sabıkan geçtiği gibi, o kısım, musîbet değil, belki bir iltifat-ı Rabbânîdir, bir tathirdir. (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 18) Yani, izdıyad-ı makamdır, makamların yükseltilmesidir. “Asıl musîbet ve muzır musîbet, dine gelen musîbettir. Musîbet-i diniyeden her vakit dergâh-ı İlâhiyeye iltica edip feryad etmek gerektir. Fakat dinî olmayan musîbetler, hakikat noktasında musîbet değildirler.” (Age. s. 18) 

Şimdi gelelim değişmez İlâhî sosyal kanuna, sünnetullah’a (mealen):

“Bir toplum kendini değiştirmedikçe, Allah onları değiştirmez!” (Ra’d Sûresi, 11) Eğer ihtar ve ikaza kulak asmazsak, Allah muhafaza daha büyük bir ihtar ve ikaz gelmeyecek midir? Bu bir kanundur ve değişmez.

Rabbimizin bir diğer değişmez kanunu da; iyilik içinde muaccel, peşin bir mükâfat verdiği gibi, kötülük içinde de bir ceza vermesidir.

“Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiâze eder. İstiâze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse, affa müstehak olur. (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 91)

Yani, hepimiz ve bizzat kendimizi, “O hâlde, emrolunduğun gibi dosdoğru ol!...” (Hûd Sûresi, 112) mealindeki âyete göre emr olunduğumuzu yerine getirmeli.

Samimî bir tevbe ve istiğfar etmeli.

Söz ile değil, fiilen ve ihlâl ettiğimiz hak cinsinden ihkak-ı hak etmeli.

Ve helâllik dilemeli.

“İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah’ın onları umumî bir azaba uğratması kaçınılmazdır.” (Ebu Davud, Melâhim, 17)

Yoksa başımıza geldi de, ayrıca farkına varmamanın azabına mı uğradık!

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