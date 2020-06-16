Koronadan yüz binler kat tehlikeli salgınlarla karşı karşıya değil miyiz?

Çağımız başta “kanser, şeker, böbrek yetmezliği, gribal enfeksiyonlar, obezite ve kalb, damar, mide, bağırsak, cilt hastalıkları, virüsler vs.” maddi hastalıklardan titriyor!

Şimdi onları unuttuk, koronavirüs salgınına odaklandık. “Temizlik/hijyen, karantina, maske, sosyal mesafe, beslenme ve vücudumuzun bağışıklık sistemini güçlendirme” ve sair tedbirlere azami riayet ettik; halen ediyoruz. Ki, hikmet dünyasında yaşıyoruz ve tedbir “Velâ tulkû bi-eydîkum ilâ-ttehluketi/Kendinizi, ellerinizle tehlikeye atmayın”1 mealindeki âyetin gereği.

Peygamberimiz (asm), “Tedbir gibi akıllılık yoktur, günahlardan sakınmak gibi takva yoktur, güzel ahlâk gibi de asâlet yoktur.”2 buyurmuştur.

Şu imtihan ve hikmet dünyasında maddî tedbirler için neleri feda etmedik! Ev hapsini göze aldık, araştırmalar yaptık, en yakın akrabalarımızla, dost ve ahbaplarımızla buluşmadık, görüşmedik! Yeme-içme, gezme, eğlenme, uyuma gibi temel davranış biçimlerimiziden fedakârlık yapıp değiştirdik.

Koronanın bulaşmaması için her türlü zorluklara katlandık; araştırmaları yaptık; okuduk, izledik…

Çağın tabibi Bediüzzaman manevî salgın virüsleri, bulaşıcı, öldürücü hastalıkları keşfetti ve çağın temel özelliklerini şöyle sıraladı:

-Benlik ve enaniyet çağı.

-Meş’um (uğursuz) çağ.

-Bütün kavimlerin helaketlerine sebep olan sapıtmışlık, günah ve olumsuzlukların toplandığı çağ.3

-Deccaliyet/Süfyaniyet çağı…

-Çağın manevî zemini buzlu ve kaygan! Buzlu çağ!..

-Sarî hastalığı gelenek ve görenek. Helal-haram hassasiyeti kalmamış.

-Günahı bile bile işliyor, manevî zehiri bile bile içiyor!

-Cehalet, fakr u zaruret ve ihtilaf…

“İşte, Hazret-i Yunus Aleyhisselâmın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz, nazar-ı gafletle, onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz, şu sergerdan küre-i zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor; onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim hevâ-yı nefsimiz, hûtumuzdur; hayat-ı ebediyemizi sıkıp mahvına çalışıyor. Bu hut, onun hûtundan bin derece daha muzırdır. Çünkü onun hûtu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hûtumuz ise, yüz milyon seneler hayatın mahvına çalışıyor.”4

Korona salgının yüz binler katı manevi salgın, hastalık, bela ve musibetlerle karşı karşıya değil miyiz? Hem dünyevî, manevî, hem sonsuz hayatımız tehlikede değil mi?

Acaba, “manevî temizlik/hijyen, karantina, maske, sosyal mesafe” ve sair tedbirlere azami riayet etmek zorunda değil miyiz?

Dipnotlar:

1-Bakara Suresi, 195.; 2-Camiü’s-Sağir, No: 9910.; 3-Bediüzzaman, Sünuhat, s. 56.; 4-Bediüzzaman, Lem’alar, s. 12.