Koronavirüs vesvesesiyle “gem” vurmak mı istiyorlar?

Korku duygusu, hayatımızı muhafaza, düzene sokmak ve imtihanı kazanmak için verilmiş çok önemli bir duygumuzdur.

Ancak, “Dessas zalimler, bu korku damarından çok istifade etmektedirler; onunla korkakları gemlendiriyorlar.” (Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 404)

Hadiselerin, yöneticilerin oyuncağı, maskarası olmamak için korku / havf denen duygumuzu, ifrat-tefrit denen aşırı ileri, geri durumlardan kurtarmalı “vasat/denge” durumuna getirmeliyiz.

Yani, korku hayatı muhafaza için verilmiş. Öyle ise, hayatımızı tehlikeye atılan şeylerden korkmak, korkulmayacak şeylerden korkmamak gerekir.

18-20 ihtimal varsa tedbir almak için meşrû olabilir. Aksi halde hayatımızı azaba çeviririz. Şu tesbitleri de unutmayalım: “Havf ve zaaf, tesirat-ı hariciyeyi teşcî eder.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 459) “Zaaf hasmı teşcî eder.” (Bediüzzaman, Sözler, s 659)

İnsi şeytanlar, cinni şeytanlardan aldığı derse binaen vesvese verirler, korkuturlar, işlerinden, hizmetlerinden, dâvâlarından vazgeçirerek çok fena şeyler yaptırırlar. Bu ve benzeri şeytanların telkini vesveseleri, vehimlerini, olmadığı halde öyle göstermelerini nasıl tedavi edebiliriz?

“Her zaman geçtiğin sokağın köşe başında, aklî melekeleri bozuk veya çok alaycı, şirret birisinin yanından geçerken kulağınıza eğilip: “Bu yolun sonunda seni mahvedecekler, kork ve titre!” diye fısıldadığını düşünün. Ne tepki verirsiniz?

1- ”Asıl korkak olan sensin!” 2- ”Bu söylediğiniz çok korkakça ve size hiç yakışmıyor! 3- Kaşlarınızı çatar, lisan-ı hal ile olumsuz bir tepki verip oradan hızla uzaklaşırsınız. 4- Hiç duymamış gibi davranıp, istifinizi bozmadan yolunuza devam edersiniz.

Bu tavırlardan hangisi sizin yersiz korku vesvesesini bitirecek en kolay çözüm yoludur?

Hiç şüphesiz ilk üçü sizi karşı tarafın istediği noktaya getirip, onun hedefine ulaştıracak ve hergün aynı durumu yaşamanıza sebebiyet verecektir.

“Son tavrınız ise, hedefine ulaşamadığını görmesine, birkaç denemeden sonra sonuç alamayacağı için artık vazgeçmesini netice verecektir. Sizinle dalga geçmek isteyen, sizi korkutup bundan zevk alan kişilere karşı yine geliştirebileceğiniz en iyi tavır bu değil mi?