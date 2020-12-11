Koronavirüsü kullanan zalimler

Küreselleşme ve işgaller, zulümler, yağmalamalar göç ve iltica dalgalarını inanılmaz boyutlara taşıdı.

Zengin ve gelişmiş ülkeler bu sefer koronavirüsle mi sınırlarını kapattı! Ve 1., 2., 3. dalga diye dalga dalga yaygınlaştırılan koronavirüs korkusu ile insanlar evlerine hapsedildi; değil, göçü, ilticayı koronavirüsle gelecek ölümden kurtulmanın telâşına düştü!

Aslında çıkan her sıkıntılı durumu kullanan açıkgözler her devirde çıkar: Sağlığı yerinde olan zavallı insanları ameliyat eden bazı haris ve canavar hekimler yok mu? Deprem vesair gibi afatlarda hiç ilgisi olmayanlar kurtarıcı diye evvelâ onlar ulaşırmış afat bölgesine.

Küresel hırsız, dolandırıcı ve yağmacıları da Koronavirüs bahanesiyle insanları soyup-soğana çevirmek istiyorlar. Peki, koronavirüs korkusunu küresel siyaset, ticaret cambazı ve kasapları yaygınlaştırırken kaderin hükmü ve adaleti nedir?

“Kadîr-i Zülcelâl, herbir unsura çok vazifeler vermiş ve herbir vazifede çok neticeler verdiriyor.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 159.)

Meselenin iki boyutu, “Zâlim, yeryüzünde Allah’ın adâletidir. Allah onunla (başkalarından) intikam alır. Sonra (döner), ondan da intikamını alır.”

“Haccac-ı Zalim, yönetimi sırasında çok sert tedbirlere başvurup insanları öldürürken, âlimlere karşı da aynı tavrı takındı. Ömrünün sonuna doğru büyük ruhî bunalım yaşayan Haccac, ölümünü isteyecek kadar büyük sıkıntıların içine düştü. Dayanılması güç hastalığa duçar oldu. Özellikle şiddetli mide ağrıları çekti. Bu elem ve ızdıraplar içinde öldü (714). Ölümünü haber alan İslâm âlimleri kendisi için rahmet dileğinde bulunmadılar. Ölümüne sevinenler olduğu gibi, hal ve hareketlerinin kendisinden sonrakiler tarafından devam ettirilmemesi ve son bulması için duâ ettiler.”

Evet, “insanlar zulmeder, ama, kader adalet eder”: “Senin başına gelen zulümler ve musîbetlerin altında kaderin adaleti var. İnsanlar, senin yapmadığın bir işle sana zulmediyorlar. Fakat kader, senin gizli hatalarına binaen, o musîbet eliyle seni hem terbiye hem hatana kefaret ediyor.” (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikâsı, s. 173)

Er-geç çağdaş Haccac-ı Zalimler de cezalarını bulacaklardır.