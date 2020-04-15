Koronavirüsün kader ciheti

Hakiki mümin her meseleyi olduğu iman ve kader nokta-i nazarında ele alıp değerlendirir.

Her olumsuz hadisede de olduğu gibi, koronavirüste de Kader mutlaka adalet eder! Ama, beşer, yöneticiler hakim zulmeder.

“Risale-i Nur’da ispat edilmiştir ki, bazen zulüm içinde adalet tecellî eder. Yani, insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme mâruz kalır, başına bir felâket gelir, hapse de mahkûm olur, zindana da atılır. Bu sebep haksız olur. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vâkıa adaletin tecellîsine bir vesile olur. Kader-i İlâhî başka bir sebepten dolayı cezaya, mahkûmiyete istihkak kesb etmiş olan o kimseyi bu defa bir zâlim eliyle cezaya çarptırır, felâkete düşürür. Bu, adalet-i İlâhînin bir nevi tecellîsidir. (Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikâsı, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, Risale-i Nur Enstitüsü/internet, s. 316.)

Kader adalet etti diye, hakimin zulmünü görmezlikten gelemeyiz. Kaderin adaletine teslim olurken, zalimin zulmünü de, “elimizle, dilimizle düzelteceğiz, en azından kalbimizle buğzedip, duygusal ve beden diliyle tepkimizi” ortaya koymak mükellefiyeti ve mecburiyetindeyiz.

Olumsuz hadiselere ve mealini vereceğimiz şu hadis-i şerif nokta-i nazardan bakmalı:

“Kim bir zalime zulmünde yardım ederse, Allah o zalimi o yardım edene musallat eder” (Suyutî, Camiu’s-Sağir, h.no 8472, c.3 / 3578, İbn Asakir’den; Acluni, Keşfu’l-Hafa, h. no. 2380.)

Koronavirüs yüzünden adeta sosyal, teknik ve iş hayatı durdu. İnsanlar ev hapsine mahkumoldu. Bunun da sebebini ayetinmealinden takip edelim:

“Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece, o ülke helaka müstahak olur, biz de onu yerle bir ederiz.” (İsra Suresi, 16.)

Ve yine bir ayette mealen, “Bir kavim kendini bozmadıkça Allah onları bozmaz.” (Rad Suresi, 13/11) diye buyurulur.

Kimbilir başımıza gelen bu koronavirus musibeti ve sonuçları cihad-ı maneviyi-asla şiddete ve silaha dayalı değil-hizmeti terk etmemizdir.

İşte koronavirus, israf, haksızlık, zulüm ile sınırı aştığımızdan ve adalet için çalışmadığımızdan bize kaderin bir cezasıdır!

Hangi fiilimizle kadere fetva verdirdik ki, başta Kâbe olmak üzere bütün cami ve mescitlerden kovulduk, kapılarına kilit vuruldu?

Neden Allah’ın minnacık bir mahluku koronavirus gibi bir mikrop bizi ve bütün dünyayı dize getirdi? Sosyal ve ekonomik krizler; dünyanın 50 yerinde ve bilhassa Ortadoğu (Filistin)+, Türkistan, Afganistan olan etnik çatışmaları, küçük çaplı savaşları ve “şiddet, kan, kin, zulüm, işkence,haksızlık ve ölüm” kusanlara ve bizim gibi seyredenlere kaderin adaleti değil midir?

