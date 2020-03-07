Krizlerin sebebi tek adamcılık ve istibdattır

İstibdat, diktatörlük, baskı, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 darbelerinin anayasası, kanunları, baskıları bizi perişan etmiş, etmeye devam ediyor.

Türkiye’de demokrasi sıkıntılıdır. Ortak akıl, kollektif şuur olan meşveret yoktur, Meclis işlevsizdir. Meselelerden haberdar edilmiyor. Araştırma komisyonları bile kurulamıyor.

Sorgulamak, şeffaflık, araştırmak, meclisi, ilgilileri, yetkilileri, kamuoyunu bilgilendirmek hürriyetin, meşrûtiyetin, meşveretin gereğidir. Bediüzzaman’a göre, suistimaller de demokrasi, meşveret, meclis, açıklık, şeffaflıkla ve sorgulama ile önlenir: “Meşrûtiyet ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” 1

“Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim.” 2

Artık “Zaman cemaat zamanıdır!” derken, ilmî, fikrî, idarî/yönetim, ekonomik vs., bütün meseleler şahıslar, kişiler, reisler eliyle değil, cemaat, ekip, meclis ve şûrâlar eliyle yürütülmelidir, demektir. Bediüzzaman bu tanımları mutlak âyet, hadis, Asr-ı Saadetteki meşveret sisteminden almıştır. Dolayısıyla İslâmiyet, meşrûtiyet / cumhuriyet / demokrasi devlet rejimi, yönetimi öngörür.

Bediüzzaman, sorgu-sualin, araştırmanın, karşıt fikir beyan etmenin mümkün olmadığı, “şeyhlik ve evliyalık” sistemine karşı gelirken, bu müstebitleri mi tasvip eder!

“Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm değildir. Demek, tekebbür eden sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük tanımayınız.” 3

- Kuvvetler ayrılığı yani, “yasama, yürütme ve yargı” bağımsızlığı yoktur. Şeffaflık yoktur. Sorgulama yoktur.

15 sene önce Meclisin Kapalı oturumunda alınan 1 Mart Tezkeresi gizlilik kararı hâlen geçerlidir.

Hiçbir mesele araştırılamıyor.

Tek kişinin ve dışarıdan tayin edilen bakanların icraatları sorgulanamıyor! Kimin ne yaptığı, kime ne söz verdiği, kimin, kimi ne ile aldattığı, ne ile baskı yaptığını ne Meclis biliyor, ne kamuoyu biliyor!

Dipnotlar:

1- Said Nursî, Münâzarât, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 39.

2- Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 196.

3- Münâzarât, s. 59.