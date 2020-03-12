Krizlerin sebebi, “ya bendensin, ya hainsin!” zihniyetidir

Sosyal, siyasî, ekonomik kriz, kaos ve şiddetin devam ettiği ülkemiz-ve ülkelerde-Bediüzzaman’ın tabiriyle, yönetim keyfidir, işler cebirle yürütülüyor; istişare, ortak akıl, katılım yok, rey-i vahid/tek görüş hakimdir.

Tabiî ki, bu da suistimallere ve zulümlere yol açıyor.

Takip edelim: “Muâmele-i keyfiyedir”: Hak, hukuka, adalete, hürriyete, demokrasiye, Meclis kararlarına göre değil, kendi keyfine göre hareket etmektir…

“Kuvvete istinad ile cebirdir”: Maddî güce dayanarak zorbalık yapmaktır.

Hukukun hâkim olmadığı, güç, baskı ve diktatörlükle yönetilen ülkelerde, başta inanç ve düşünce olmak üzere, giyim-kuşam, hâl, hareket ve tavırlara kadar her şeye “devlet” karar verir. O taktirde de ferdin, hürriyeti yoktur ve birkaç mesele dışında sınırlıdır.

“Rey-i vâhiddir”: Tek görüş, tek düşünce, tek kişilik karar mekanizmasıdır. “Ya bendensin, ya hainsin!”

“Sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir”: İstibdadın hâkim olduğu yönetimlerde, özellikle darbeler döneminde işler, kapalı kapılar arkasında yürütülür. Yolsuzluk, kayırmacılık, vergilerin çar çur edilmesi, makam ve ihalelerin ehline değil, kendi yandaşlarına verilmesi…

“Zulmün temelidir”: Başkasının hakkını almak veya başkasına vermek zulümdür. İnsanları sorgusuz, sualsiz hapse atmak zulümdür. İmtihanlarda birinci olanları ekarte etmek ve “sözlü imtihan” yaparak devlet kadrolarını doldurmak zulümdür. Hak ve hürriyetleri kısıtlamak zulümdür. Adaletsiz gelir dağılımı zulümdür.

“İnsâniyetin mâhisidir”: Buyurun istibdadın hâkim olduğu ülkelere bakınız, insanlar mahvolmuştur. İstidat ve kabiliyetler gelişmemiştir. İlmî, fikrî, teknolojik ilerlemeler yoktur. Haksızlık ve zulümlerle insanlık perişandır.

“Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren”: İnsanı sefaletin, ahlâksızın en aşağı mertebelerine atar.

“Ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren”:

Nerede bir İslâm ülkesi varsa orada istibdat ve yönetimde müstebitler vardır. Fakirlik, kaos, kriz, istikrarsızlık, kanunsuzluk, yolsuzluk, hırsızlıklarla toplum sefalet, ahlâksızlık girdabına düşürülmüştür. Ve bakınız demokrasi ile idare edilen ülkelere…