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18 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kula değil, yalnız Allah’a tevekkül et!

Ali FERŞADOĞLU
18 Aralık 2023, Pazartesi
Bazı vatandaşlar hem tevekkülü hem kanâati yanlış anladığından, “Halimize şükür!” deyip tedbir almıyor; verilenle yetiniyor; haksız, gasıp yöneticileri eleştirmiyor, sorumlu tutmuyor! Farz olan adaletin de ihyasına çalışmıyor!

Evet, Allah’a tevekkül farzdır, kula değil! Şöyle ki: “Müminler yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.”1 “Vekil olarak Allah yeter.”2 Öyle ise, kula değil, yalnızca O’na güvenmeli. Görünüşte tevekküle benzeyen tembellik ise çirkindir.  

Tembellik anlamındaki, “Şu tevekkül döner, nefsini nakzeder”, yalanlar. Yani, “Hayır ben tevekkül değil, tembelliğim” der. “Sizin atâlet bahanesi olan şu teşebbüssüz tevekkülünüz, nizâm-ı esbâbı reddettiğinden, kâinatı tanzîm eden meşîete (İlahi emir, talep, iradeye) karşı temerrüd (inat) demektir.”3  

Kanaat ise, yeterli bulmak değil; çalışma neticesinde kısmetine razı ve memnun olup çalışmaya devam etmektir. İdarecileri eleştirmek, sorgulamak meselesine gelince: “Emr-i bil-ma’ruf, nehy-i a’nil-münker/iyi, doğru, hakkı anlatmak, kötülükten menetmek kesinlikle size farz.”4 “Ey iman edenler! Allah, insanlar arasında adâletle hükmetmenizi”5 emrediyor! “Allah için hakkı ayakta tutan, adâletle şahitlik edenler olun”6 diye buyrulmuyor mu? Peygamberimiz (asm), “Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz...”7 direktifi vermiyor mu?“ İnsan, medeni-i bittab olduğundan ebnâ-yı cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef…”8 Adil davranmayana karşı “Zalimliğini, semâvâta işittirecek derecede”9 bağırmalı.  

Öte yandan, vatandaş “ehlü’l hal vel-akd”dir. Yöneticiyi seçip tayin etmek, gerektiğinde azletmekle mükelleftir. Yönetici meclis, meşveret ve şuraya dayanarak icraat yapmazsa; adil kararlar vermezse-dolayısıyla zulmederse- işin ehli değilse seçilemez; seçilmişse azledilmeli. “Menfaat üzerine dönen canavar” siyaseti uygulayan yöneticiler de “Vatandaşlar uyanıp haklarını arayacaklar!” diye uykuları kaçıyor! 

Ey “ehlü’l hal vel-akd”; hakiki tevekküle gel, kanaate, adalete gel! 

Dipnotlar: 

1-Âl-i İmran Suresi, 160, Teğabûn 13.; 

2-Ahzâb Suresi, 3.; 

3-Münâzârât, Enst./inter, s. 30.; 

4-Lokman Suresi, 17.; 

5-Nisâ Suresi, 58.; 

6-Mâide Suresi, 8.; 

7-bknz., Müslim, İman, 78.; 

8- Münâzârât, Enst./inter., s. 137.; 

9-Mektubat, s. 254. 

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