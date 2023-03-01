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1 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kullarda nasıl hakimiyet olabilir?

Ali FERŞADOĞLU
01 Mart 2023, Çarşamba
Bir kardeşimiz, “Üstadımız, ‘Meşrûtiyet, hakimiyet-i millettir’ diyor. (Münazarat, s. 79.)

‘Madem ki meşrutiyette hâkimiyet millettedir, mevcudiyet-i milleti göstermek lâzımdır. Milletimiz de yalnız İslâmiyet’tir.” (Hutbe-i Şâmiye, s. 97.) Oysa Kur’an’da birçok yerde (mealen) “Hüküm yalnızca Allah’ındır.” (Yusuf Suresi, 40), diye buyurulur. Hakimiyet, hükümranlık nasıl insanlarda, millette olabilir” diye soruyor.

Hakimiyet Allah’ındır. Hakiki, gerçek hakimiyet O’nundur; isanların, milletin, halkın hakimiyeti izafidir, hakiki değildir. Mesela, nasıl ki, Allah Kadir’dir herşeye gücü yeter; Rezzak’tır herkesin, her varlığın maddi-manevi rızkını verir.

Allah’ın esması, isim ve sıfatları insanda da tecelli eder. İnsanlara da “güçlü, alim, terbiyeci, yönetici, irade sahibi” diyoruz. Bu sıfatlar hakiki değil, izafi, cüz’idir. Sonsuz olan Esma-i Hüsna’nın anlaşılması için bir kıyas, ölçü birimi olarak verilmiştir.

“Ene” ile tâbir edilen benlik, yani kendisine bir vücut, bir kıymet vermektir ki, bu ene, Cenab-ı Hakkın sıfâtını, şuûnatını bilmek için bir santral ve bir vahid-i kıyasîdir. (Mesnevi-i Nûriye, s. 46.) Aslında insandaki benlik, varlık, hakikatta yoktur, hiçtir. Yalnızca Allah’ın sonsuz esmasını ve şuunatını anlamak için bir kıyas ve ölçü birimi olarak verilmiştir. Mesela, hakikatte, gerçek, nefsü’lemirde metre veya kilo diye bir şey yoktur. İnsanlar demişler ki, geniş, büyük satıhları, ağırlıkları anlamak için metre şu kadar, kilo da şu kadar olsun. Yoksa, deseler ki metre beş parmak daha geniş veya beş parmak daha kısa olsun, o kadar olurdu! Keza, kilo için de 100 gram fazla, 100 gram eksik diye kabul etselerdi öyle olurdu.

İşte insandaki sıfatlar izafidir, görecelidir, vahid-i kıyasi, yani, bir ölçü birimi olarak ve “imtihan” için verilmiştir. Yoksa hakikatte varlıkları yoktur. İnsanın hakimiyeti de böyledir.

Hakimiyet-i millet ise; hür ve demokratik rejimin temel prensiplerinden birisi millet, halk hâkimiyetidir. Yani, bir İslâm toplumunda halkın kendisini Allah’ın emir ve nehiylerine uygun olarak idare etmek istemesi şeklinde ortaya çıkar. Evet, insandaki hakimiyet, imtihan ve halife olmasına vahid-i kıyasidir. Yoksa, “Kadir-i Mutlak, Hâkim-i Mutlak, Âmir-i Mutlak ve Müstakil şu kâinatın Hâlık-ı Hakîmi Zât-ı Zülcelâl”dir. (Lem’alar, Enstitü/internet, s. 191.)

“Allah, Ahkemü’l-Hâkîmîndir” (Hud Suresi, 45, Tin Suresi, 8.) O, hâkimler hâkimi, en büyük ve en üstün, en doğru hükmeden, yegâne hüküm koyan da iptal eden de O’dur. Hakimiyet böyledir, yoksa “dinde hassas, muhakeme-i akliyede nakıs” ehl-i zahirin dediği gibi değildir.

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