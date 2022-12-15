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15 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Kur’an’a bazı sûreler konmamış” mı?

Ali FERŞADOĞLU
15 Aralık 2022, Perşembe
Trabzon’dan telefonla arayan biri, “Bazı sureler Kur’an’a konmamış; araştırın göreceksiniz!” dedi. Ona, “1500 senedir sahabiler, müfessirler, ulema bu meseleyi didik didik edip araştırdı; bir harfinin dahi değişmediğini ispat ettiler. Sen iddialarının belgelerini gönder; inceleyelim!” dedik ama, uzun zamandır halâ gönderecek!

Kimi müfsidler de “nesih” meselesini buna ilave ederek zihinleri bulandırıyor. Nesh, bazı emir ve yasakların yürürlükten kaldırılması veya değiştirilmesidir. Ve onlar da Kur’an’da mevcuttur; yoksa, çıkarılmış değil. Bediüzzaman’ın şu tesbiti tüm şüpheleri izale eder:  “Fıtrat-ı beşeriyede, yalana yalan demek bir meyl-i arzusu vardır. Sahabeler ise, sıdk ve doğruluk için, can ve mal ve peder ve validelerini ve kavim ve kabilelerini feda edip, sıdk ve hak için fedai oldukları halde, hem “Benden bilerek yalan birşey haber veren, Cehennem ateşinden yerini hazırlasın” (Buhârî, 1:38) meâlindeki hadis-i şerifin tehdidine karşı, yalana mukabil sükût etmeleri mümkün değildir. Madem sükût ettiler; o haberi kabul ettiler, mânen iştirak edip tasdik ediyorlar demektir.” (Mektûbât, s. 121.)  

Değil bir sure, bir kelime, bir harf çıkarılsa veya ilave edilseydi hiç şüphesiz her şeylerini feda edenler itiraz ederlerdi. Kur’an’ın yazılması, toplanması meselesine gelince: Vahiy katipleri, Rasûlünün (asm) emriyle Kur’an’ı parça parça olarak işlenmiş ince deriler, kürek kemikleri, ağaç kabukları ve düzgün taş gibi maddelerin üzerine yazıyorlardı. Vahiy Katipleri, Sahabe-i Kiram, ezberledikleri âyetleri Allah Rasûlünün (asm) gösterdiği sûrelerin altına yazıyorlardı. “Resûlullah, nübüvvet hayatı boyunca nâzil olan âyetleri bir yandan tebliğ ederek ve namazda okuyarak onların ezberlenmesini sağlamış, diğer yandan bu âyetleri yazıyla tesbit ettirmiştir… Kur’an’ın Hz. Peygamber tarafından yazıya geçirilmesinin sağlandığı hususunda müslümanlar arasında ihtilâf yoktur (İbn Hacer, Fetu’l-bârî, X, 15)… Öte yandan Resûlullah’ın, “Benim sözlerimi yazmayın, Kur’an’dan başka benim sözlerimden bir şey yazan varsa onu imha etsin” şeklindeki emri (Müslim, “Zühd”, 72) vahyin resmî kâtiplerin yanı sıra diğer sahâbîler tarafından da yazıya geçirildiğini göstermektedir. Resûl-i Ekrem âyetleri yazdırdıktan sonra kâtiplerin yazdıklarını okumalarını ister, bir hata varsa onu tashih ettirirdi (Sûlî, s. 165)… Hz. Peygamber vahiy kâtiplerine sadece yeni inen âyeti yazdırmakla kalmaz, “Bu âyeti şu şu hususların zikredildiği sûrenin içine koyun” demek suretiyle (Müsned, I, 69) o âyetin yazılacağı yeri de bildirirdi.” (islamansiklopedisi.org.tr) 

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