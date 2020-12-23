Kur’ân’a insan sözü karışması imkânsız

Akademisyen veya-sözüm ona İlahiyatçının-saçma sapan iddia, hezeyanlarına rağmen samimî her Müslüman iman eder ve insaf ehli her ilim adamı tahkik ederek bilir ki, Kur’ân’a hiçbir harf eklenmemiş, çıkarılmamış, değiştirilmemiştir!

Her sözü, her harfi O’nundur. Zira, “Kur’ân, bütün âlemlerin Rabbi itibarıyla Allah’ın kelâmıdır, hem bütün mevcudatın İlâhı ünvanıyla Allah’ın fermanıdır… hem İsm-i azamın muhitinden nüzul ile Arş-ı azamın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmet-feşan bir kitab-ı mukaddestir. Ve şu sırdandır ki, Kelâmullah ünvanı, kemal-i liyakatle Kur’ân’a verilmiş ve daima da veriliyor.” (Bediüzzaman, Yirmibeşinci Söz)

Sonsuz ilim, irade, kudret sahibi olan Mütekellim-i Ezeli, sözünün değişmesine müsaade eder mi?

Diğer taraftan, peygamberlerin sıfatları da buna manidir.

Şöyle ki: Peygamberlerin câiz ve vâcip (zorunlu olan) sıfatları vardır. Kur’ân-ı Kerîm’in pek çok yerinde vurgulanır: Peygamberler de insandır; oturup kalkar, yiyip içerler, hastalanır ve ölürler. Peygamberler de İlâhî emir ve yasaklara uyma hususlarında diğer insanlar gibidirler. Bunlar câiz sıfatları, özellikleridir.

Ancak, her Peygamberde vâcip / zorunlu olan sıfatlar şunlardır:

1. Sıdk: “Doğru olmak.” Peygamberler en doğru sözlü ve dürüst insanlardır. Onlar asla yalan söylemezler.

2. Emanet: “Güvenilir olmak” demektir. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir. Emanete asla hainlik etmezler: “Bir Peygamber için emanete hıyanet yaraşmaz...” (Âl-i İmrân 3/161) Emanet sıfatının zıddı olan hıyanet, onlar hakkında düşünülmesi imkânsızdır.

3. İsmet: “Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak” demektir…

4. Fetânet: “Peygamberler akıllı, zeki ve uyanıktır.” Bunun zıddı olan sıfatlar Peygamberlikle bağdaşmaz.

5. Tebliğ: “Peygamberlerin Allah’tan aldıkları buyrukları ve yasakları ümmetlerine eksiksiz iletmeleri”, tebliğin karşıtı olan gizlemek (kitmân) veya ilâve, çıkarmak Peygamberler hakkında düşünülemez. “Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah’ın elçiliğini tebliğ etmemiş olursun.” (el-Mâide 5/67) meâlindeki âyet, bundan söz eder. (İslâm İlmihali 1, TDV Yayınları)

“Kur’ân’a peygamber sözü karışmıştır!” demek, bu sıfatları da bilmemek veya kabul etmemek demek değil mi?