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16 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Kur’ân âyetleri nasıl toplanıp mushaflaştırıldı?

Ali FERŞADOĞLU
16 Aralık 2022, Cuma
Allah Rasûlünün (asm) emriyle Vahiy katipleri ve bazı Sahabe-i Kiram, Kur’an’ı parça parça olarak işlenmiş ince deriler, kürek kemikleri, ağaç kabukları, hurma yaprakları ve düzgün taş gibi maddelerin üzerine yazıyorlardı.

Ayrıca, ezberledikleri âyetleri Allah Rasûlünün (asm) gösterdiği sûrelerin altına yazıyorlardı. Ancak yazılan bu nüshalar dağınık halde idi.  Hicretin 12. yılında çıkan Yemame Savaşı’nda 70 Kur’ân hâfızı sahabi de şehit oldu. Bu, Müslümanları, bilhassa Hz. Ömer’i (ra) endişelendirdi. İlk halife Hz. Ebûbekir’e (ra) giderek Kur’ân’ın zâyi olmasından korktuğunu, toplanarak kitap hâline getirilmesi gerektiğini söyledi. 

Hz. Ebu Bekir de (ra) Vahiy katibi Zeyd b. Sabit’i (ra) çağırarak başkanlığındaki bir heyet teşkil etmesini, Vahiy katiplerinin yazdıkları dikkate alarak âyetlerin bir araya getirilip toplanmasını ve kitaplaştırmasını emretti. O da bu işi kabul ederek üstlendi. Hz. Zeyd diyor ki:  

“Ebûbekir bana dönüp şöyle dedi: ‘Sen genç, dinç ve zeki bir insansın. Kimse seni itham edemez. Zaten Resûlullah’ın da vahiy kâtibi idin. Kur’ân ayetlerini topla. Asla hafızana güvenmeme ve her âyet için iki delil olmak üzere iki şahıstan yazılı nüsha iste.  

Kur’ân’dan yazılı parça bulunan herkesin bunları Zeyd’e getirmesi ilan edildi. Bu ilan, camide yapılmıştı. Hz. Ömer de şahitlerin elindeki nüshaların, Peygamber Efendimiz (asm) tarafından kontrol edilmiş olup olmadığını yemin ettirerek araştırıyor ve böylece vesikalandırıyordu. Zeyd b. Sâbit (ra) vazifesinde hassasiyet göstererek ne ezberlediğine ne yazdığına ne de kulaktan duyduğuna itimat etti. İki esasa dayandı:

Getirilen vahyin Peygamber Efendimiz’in (asm) huzurunda yazılmış olması ve insanların bunu ezbere bilmiş olmaları. Hatta getirilen vahyin Efendimiz’in huzurunda yazıldığına dair iki de şahidi şart koştu. Böylece bir araya getirilen âyetler, ilk defa bir mushafta toplamıştır. 

Kur’an’ın Hz. Osman (ra) döneminde yazılması meselesine gelince, ilk Mushaf Kur’an’ın okunuşundaki tartışmalara son vermek gayesiyle, farklı kıraatleri yansıtacak şekilde Hz. Ebu Bekr’in topladığı ve Hz Ömer’in kızı Hafsa’nın koruduğu nüshaya bağlı kalınarak yazıldı. Bu Mushaf üzerinde noktalama işaretleri ve harekeleri bulunmamaktaydı. Hz. Osman (ra) yazılan Kur’an’ın bir nüshasını saklamış diğer nüshaları ise çeşitli İslam şehirlerine göndermiştir. Ve şu mealdeki ayete masadak oldular:  

“O zikri (Kur’ân’ı) biz indirdik biz. Ve onun koruyucusu da elbette biziz.” (Hicr Suresi, 15/9)  

Dolayısıyla Kur’an’dan değil sure, bir kelime, bir harf dahi çıkarılmamış, ilave edilmemiş. 

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