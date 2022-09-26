Kur’an’ı anlayamaz mıyız?

Bir kardeşimiz 13.9.2022 tarihli yazımıza, “Kur’ân-Kerim, meâl, tefsir ve hadis birlikte çalışılmalı, okunmalı, incelenmeli. Bu şekilde İslâm, şeriatı daha iyi anlaşılacaktır” şeklinde bir yorum yaptı.

Mümkündür. Ancak, bu sahalarda özel bir çalışma yapmak için Arapçayı değil ana dili gibi, edebiyatını, dilbilgisini derinlemesine bilmeli. O zaman belki “Arapça Kur’an-Kerim, meal, tefsir ve hadis birlikte çalışılabilir, okunabilir, incelenebilir!” Niye böyle düşünüyoruz, dorusu, niye bu böyle?

Güya serde İlahiyatçılık da var; 40 yılı aşkındır düzenli olmasa da bu ilimlerde araştırma yapmaya çalışıyoruz. Çapımızın müsait olmaması bir yana, ulûmu’l-Kur’ân’ı (Kur’ân ilimlerini), tefsir usulünü (metodolojisini) ve yüzlerce alt disiplinlerini geçtik… Hadisleri yorumlayabilmemiz için şu ilimleri de iyi derecede bilmek gerekir:

a) Cerh ve Ta‘dîl: Ravîlerin (Hadis rivayet eden kişilerin) dini ve ilmi açıdan eleştirisini konu edinen ilimdir. b) İlelü’l-hadîs: Hadislerin metin veya senedlerinde bulunup onların sahih kabul edilmesine engel teşkil eden ve ancak hadis otoriteleri tarafından anlaşılabilen gizli kusurları ifade eden “illet” (çoğulu “ilel”) c) Garîbü’l-hadîs: Hadis metinlerinde geçen nâdir (garîb) kelimeleri açıklayan hadis ilmi. d) Muhtelifü’l-hadîs: Birbirine zıt gibi görünen bazı hadisleri cem‘ ve te’lîf, nesih, tercih ve tevakkuf gibi metotlarla uzlaştırma ilmi. e) Nâsih ve Mensuh: Hz. Peygamber’in (asm) bazı sünnetlerinin daha sonraki dönemlerde yine kendisi tarafından kaldırılması sebebiyle araları telif edilemeyecek derecede birbirine zıt görünen hadislerin ele alındığı nâsih ve mensuh ilmi muhtelifü’l-hadîs ile de yakından ilgilidir. f) Esbâbü vürûdi’l-hadîs: Hadislerin hangi sebeple, nerede ve ne zaman söylendiğini araştırma konusu yapan bir disiplindir. (https://islamansiklopedisi.org.tr/hadis)

Yalnızca hadis ilimlerine 40 yıl çalışsak yine hadis yorumlamaya ne çapımız, ne zamanımız, ne hayat şartlarımız müsait!.. Peki, sıradan bir Müslüman olarak, Kur’an’ın ilk hitabı, ilk vahiy “Oku!” (Alak Suresi, 1.) emrini, Peygamberimizin (asm), “İlim öğrenmek kadın-erkek her Müslümana farzdır” (İbn Mace, Mukaddime, 17) hükmünün gereğini nasıl yerine getireceğiz? (Ki, iman, ibadet, ahlak ilmi herkese farz-ı ayin, diğer ilimler ise farz-ı kifayedir.) İman esaslarını bütün teferruatıyla, İslam şartlarını ve ahlakını, öğrenmek mecburiyetinde değil miyiz? Herkes medreseye, mektebe, tekke ve zaviyeye, İlahiyat fakültesine, İslam ilimleri araştırma merkezlerine gitmeye müsait değil ve gitse ne kadar fayda?.. O halde nasıl bir tefsir okumalı ki, farz-ı ayin olan ilimleri, Kur’ân’ın mesajını alalım, şeriatı öğrenelim?

