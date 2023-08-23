Kur’an konusunda vukufiyetin nedir?

“Bu mesele Kur’ân’da yok, yanlış anlaşıldı!” diye kestirip atanlara İlahiyatçı ve sıradan bilim adamlarına, “Sen ne biliyorsun; derin alim, mütefekkir, müfessir mi, müceddid misin? Kur’an ilimlerinde otorite mi, kâşif ve mucid misin?” diye sormalı. Faraza sen fizik öğretmeni veya fizikçisin. İlminin sınırları nedir? Sıradan mı, yoksa sözü edilir bir fizik alimi misin?

Teknolojik gelişmelerin baş unsurları fizik ve matematiktir. İbn-i Hayyan (721-815), El-Hârizmî (780-850), İbn-i Heysem, El-Birunî, (973-1048), vs., Einstein, Newton, Galileo vs., fiziğin filozoflarıdır; söz ve hüküm onlarındır. Sıradan bir fizikçi, “Ben fizik kitaplarını okudum, böyle bir mesele yok!” iddiasında bulunursa gülünç olmaz mı?

Kur’an ilimleri de tefsir, hadis, kelam, fıkıh, ahlak, içtimaiyat ile sair manevi, içtimai, sosyal, siyasi onlarca ana ve yüzlerce alt dallara ayrılır. Fıkıh ilmi bile “ibâdetler”, “münâkehât” (İslâm âile hukûku, evlenme, boşanma, nafaka…), “muâmelât” (mâli konular, borçlar hukûku, ticâret hukûku, alışveriş, kirâ, şirketler, zekât, fâiz, mîras vs.) ve “ukûbât” (İslâm cezâ hukûkunu ve usûl hukûkunu düzenleyen kısımlar) olmak üzere dört ana dala ayrılır.1

İşte Kur’an ilimleri onlarca ana, yüzlerce alt dala ayrılmış ve her birisi uzmanlığı gerektirir. Sıradan bir İlahiyatçı veya bir dalda uzman olan diğerinde söz sahibi olamaz. İlim, akıl, vicdan ve çağın gereğini Bediüzzaman’dan dinleyelim: “Hem de nazar-ı dikkate almak lâzımdır ki: Kim bir şeyde çok tevaggul etse (çokça meşgul olsa, derinine dalsa), galiben başkasında gabîleşmesine sebebiyet verir.

“Bu noktaya nazaran, maddiyatta mahareti olanın mâneviyatta hükmü hüccet (delil, ispat) olmasına sebep olmadığı gibi, çok defa sözü dahi şâyân-ı istimâ (dinlemeye layık bile) değildir. Evet, bir hasta, tıbbı hendeseye kıyas ederek, tabibe bedelen mühendise müracaat edip gösterdiği ilâcı istimal ederse, akrabasına tâziye vermeye dâvet ve kendisi için kabristan-ı fenanın (fânîlik, ölüm mezarı) hastahanesine nakl-i mekân etmek için bir raporu istemek demektir.”2 Öyle ise, her şeyde uzmanına gitttiğimiz gibi, “Bize Kur’an yeter, ben Kur’an’ı okudum, şöyledir, böyledir veya yoktur!” deyip yanlış ahkam kesen sıradan İlahiyatçı veya alimleri reddetmeli!

Dipnotlar:

1-https://fikih-ilminin-dallari.nedir.org/; 2-Muhakemat, Enst./inter., s. 15.