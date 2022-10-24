Kur’an neden icâz ve belâğatı yönünden de tercüme edilemez?

Edebiyatta, bir kelimeyi, iki-üç mânâda kullanmaya “tevriye” denir.

Meselâ, “Sordum nigârı, dediler ‘ahbab/Semt-i vefâda doğru yoldadır” beytinde, Vefa semtindeki Doğru Yol caddesi ve sevgilinin de “iffetli ve doğru istikamette” olduğunu kast edilir...

Kur’ân’nın tercüme meselesine icâz ve belâğatın unsurları penceresi yaklaşırsak; yine aynı sonuçlara varırız: Önce ispat ve izaha dayalı; “anlayarak ve kabul ederek okuyanı bir senede mühim ve hakikatli bir alim yapacak” bir tefsir, sonra ihtiyaç hissedilirse meal, tercüme!

Kur’ân ise, icâzlıdır. Ve harf, bağlaç, edat ve atıflarının yerlerine göre, çeşitli mânâları var. “Gönül” kelimesinin 150 manada kullanılması gibi! Meselâ, “Ve mimma rezeknahum yunfiguuun” (Bakara Suresi, 3.) ayetinin meali, “Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda bağışta bulunurlar.” Üç kelime, on hece olan bu ayet sadaka ve zekâtın kabulünün şartlarını sıralar:

● Birinci şart: Sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermektir. Ki, “Ve mimma” (şeylerde) lâfzındaki “min-i teb’iz” (bazısı, az bir kısmı, bir cüzü) ile o şartı ifâde ediyor. ● İkinci şart: Ali’den alıp Veli’ye vermek değil, belki kendi malından vermektir. Şu şartı, “razaknahüm” (size rızık olandan) lâfzı ifâde ediyor. Size rızık olandan veriniz demektir. ● Üçüncü şart: Minnet etmemektir. Şu şarta, “razakna“ daki, “Nâ“ (Biz) lâfzı işâret eder. Yâni, Ben size rızkı veriyorum. Benim malımdan, Benim abdime, vermekte minnetiniz yoktur. ● Dördüncü şart: Öyle adama veresin ki, nafakasına sarf etsin. Yoksa, sefahete sarf edenlere sadaka makbul olmaz. Şu şarta „yünfiquuun“ (infak ediyorlar, nafakalarına sarf ederler) lâfzı işâret ediyor. ● Beşinci şart: Allah nâmına vermektir ki, „razaknahüm“ ifâde ediyor. Yâni, mal Benimdir, Benim nâmımla vermelisiniz. ● Şu şartlarla beraber tevsi’ (genişleme) de var: Yâni sadaka/zekât nasıl mal ile olur, ilim ile dahi olur; kavl/söz ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor. İşte şu kısımlara, “mimma“ lâfzındaki “mâ“ umûmiyetle işâret ediyor. Çünkü mutlaktır; geneli ifâde eder.” (Sözler, s. 334.)

Meal, tercüme; kelime, bağlaç, artıkel, harf ve harekelerden çıkan bu mu’cizeleri verebilir mi?

Kur’ân’ın yüksek belâğatı vardır. Fesahati var; metni açık ve nettir. Cezâleti var; ahenkli ve mantık silsilesini takip eder. Selâseti var; akıcı bir üslûba sahiptir. Bu yönlerden mu’cizedir. Çok derin hakikatleri ihtivâ eder. Tercüme, meal bunları yansıtamayacağından Kur’an’ı basit, eksik, hatta yanlışlarla alude göstermez mi?