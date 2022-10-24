"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kur’an neden icâz ve belâğatı yönünden de tercüme edilemez?

Ali FERŞADOĞLU
24 Ekim 2022, Pazartesi
Edebiyatta, bir kelimeyi, iki-üç mânâda kullanmaya “tevriye” denir.

Meselâ, “Sordum nigârı, dediler ‘ahbab/Semt-i vefâda doğru yoldadır” beytinde, Vefa semtindeki Doğru Yol caddesi ve sevgilinin de “iffetli ve doğru istikamette” olduğunu kast edilir...

Kur’ân’nın tercüme meselesine icâz ve belâğatın unsurları penceresi yaklaşırsak; yine aynı sonuçlara varırız: Önce ispat ve izaha dayalı; “anlayarak ve kabul ederek okuyanı bir senede mühim ve hakikatli bir alim yapacak” bir tefsir, sonra ihtiyaç hissedilirse meal, tercüme!  

Kur’ân ise, icâzlıdır. Ve harf, bağlaç, edat ve atıflarının yerlerine göre, çeşitli mânâları var. “Gönül” kelimesinin 150 manada kullanılması gibi! Meselâ, “Ve mimma rezeknahum yunfiguuun” (Bakara Suresi, 3.) ayetinin meali, “Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda bağışta bulunurlar.” Üç kelime, on hece olan bu ayet sadaka ve zekâtın kabulünün şartlarını sıralar:  

● Birinci şart: Sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermektir. Ki, “Ve mimma” (şeylerde) lâfzındaki “min-i teb’iz” (bazısı, az bir kısmı, bir cüzü) ile o şartı ifâde ediyor. ● İkinci şart: Ali’den alıp Veli’ye vermek değil, belki kendi malından vermektir. Şu şartı, “razaknahüm” (size rızık olandan) lâfzı ifâde ediyor. Size rızık olandan veriniz demektir. ● Üçüncü şart: Minnet etmemektir. Şu şarta, “razakna“ daki, “Nâ“ (Biz) lâfzı işâret eder. Yâni, Ben size rızkı veriyorum. Benim malımdan, Benim abdime, vermekte minnetiniz yoktur. ● Dördüncü şart: Öyle adama veresin ki, nafakasına sarf etsin. Yoksa, sefahete sarf edenlere sadaka makbul olmaz. Şu şarta „yünfiquuun“ (infak ediyorlar, nafakalarına sarf ederler) lâfzı işâret ediyor. ● Beşinci şart: Allah nâmına vermektir ki, „razaknahüm“ ifâde ediyor. Yâni, mal Benimdir, Benim nâmımla vermelisiniz. ● Şu şartlarla beraber tevsi’ (genişleme) de var: Yâni sadaka/zekât nasıl mal ile olur, ilim ile dahi olur; kavl/söz ile, fiil ile, nasihat ile de oluyor. İşte şu kısımlara, “mimma“ lâfzındaki “mâ“ umûmiyetle işâret ediyor. Çünkü mutlaktır; geneli ifâde eder.” (Sözler, s. 334.) 

Meal, tercüme; kelime, bağlaç, artıkel, harf ve harekelerden çıkan bu mu’cizeleri verebilir mi?  

Kur’ân’ın yüksek belâğatı vardır. Fesahati var; metni açık ve nettir. Cezâleti var; ahenkli ve mantık silsilesini takip eder. Selâseti var; akıcı bir üslûba sahiptir. Bu yönlerden mu’cizedir. Çok derin hakikatleri ihtivâ eder. Tercüme, meal bunları yansıtamayacağından Kur’an’ı basit, eksik, hatta yanlışlarla alude göstermez mi? 

Okunma Sayısı: 52
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa kokain kıskacında

    İsrail hapishaneleri Filistinli dolu

    28 milyar doların kaynağı açıklanmalı

    Atina’nın ilk Müslüman mezarlığı 2023’de hazır olacak

    Gıda fiyatlarında önlenemez yükseliş

    'Türkmenlere bakanlık verilmemesini şaşkınlıkla izliyoruz'

    İngiltere'de Rishi Sunak Başbakanlık için resmen aday
    📷

    "Altın kadar değerli"

    Kenya'daki kuraklık "korkunç" boyutlarda

    Dünya Sağlık Örgütü: Suriye'de 13 bin şüpheli kolera vakası var

    'Nijerya'daki seller sebebiyle 2,5 milyon kişi insani yardıma muhtaç'

    '2024'te adaylık niyetim var ancak resmi karar vermedim'

    Erdoğan, Çevik Bir ağzıyla konuşuyor

    Dünyanın etrafını 18 kez sarabilecek büyüklükte bir tehlike!

    İmran Han 'siyasetten men' kararını mahkemeye taşıdı

    'Rusya, Herson'da iki köyü daha terk etti'

    Hollanda'daki ırkçı, çirkin ve küstah eylem başlamadan bitti

    Son dakikalarda gelen galibiyetle Fenerbahçe'de büyük sevinç

    Trabzonspor, Sivasspor'u tek golle geçti

    Ekonomik kriz derinleşiyor

    En Çok Okunanlar

    Sebahattin YAŞAR

    Mutlu olun, yeter!
    Risale-i Nur'dan

    Kader, insanın hürriyetini elinden alır mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya ve siyaset
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İki yanlıştan bir doğru çıkmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Transfer sezonu açılmış olup…
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’an neden icâz ve belâğatı yönünden de tercüme edilemez?
    Mehmet KARA

    ‘3Y’nin üçüncüsü
    Osman ZENGİN

    Abdurrahman Nursi’nin kabrini ziyaret ettik
    Hasan KOÇ

    Meşrutiyet istibdat şekline girerse

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.