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25 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Kur’an neden icâz ve belâğatı yönünden de tercüme edilemez?

Ali FERŞADOĞLU
25 Ekim 2022, Salı
Masumları dağlayarak gelen; ağlayarak gider!

● “Eşit” olmak için savaşma, “reşid” olmak için çalış! 

● Milleti “ağ”layanlar; yalandan “ağlayan”lar, dalkavukça “yağlayanlar”dır!  

● Asalaklar, salaklar sayesinde köşeyi döner!   

● Gününü gün eden, bugününü dün, ömürünü öğün eder! 

● Aşkı başka, meşki başka olanın özü başka, son sözü mutlak olur keşke keşke! 

● Yalnız şâkir bilir, şükür şeker gibi tatlı olduğunu…  

● Haberimiz olsun; bu dünyada “ölmek var, dönmek yok!” 

● Sözlü sohbet dakikalar, saatler sonra biter; hal sohbeti günler, aylar, yıllar, asırlar sürer…  

● Bazı resmi vaiz ve görevliler, “tebliğ” değil, “meblağ” peşinde!  

● Hedefi hevası, hevesi, havası olanlar havas olamaz! 

● Liyakat gitti, torpilli mülakat geldi! 

● Bugünün işini bırakınsan yarına yanarsın narına! 

● Fani dünyada ne sürat ne surat yapmalı; sür’at, Sırat’ta tadılmalı! 

● “Nice ehl-i hamiyet tanırım, onları gördükçe kendimden utanırım! Nice sahtekâr hamiyetfuruş tanırım, onların yerine ben utanırım!” 

● Ey iktidardaki vicdansızlar, yaptıklarınıza vicdan sızlar, vicdansızlar! 

● Kalabalıkların gözlerini bağlayarak, güçlüleri yağlayarak geldiniz, yakınlarınıza menfaat sağlayarak durdunuz; masumları dağlayarak kudurdunuz; hiç kaçarı yok, ağlayarak gideceksiniz! 

● Seçim iktidar ile arif arasında değil; zorba ile zarif, nazik ile küfürbaz herif, muktesit ile müsrif, çapulcu ile şerif arasında olacak!  

● Gerçek ozan der ki, hak söylerse özün, sözün, sazın; kızarmaz yüzün, bitmez hazın!  

● “Kıl oldum ağabi!” diyen genç, “akıl oldum, kul oldum!” diyene dek sürünür. 

● Ey alimler ulema-i su gibi aziz olunuz; yoksa ulemâü’s-sû’ olursunuz!  

● Sana tut derim, yut demem; büyü derim, uyu demem; aya derim, yaya demem; duaya derim, bedduaya demem; sadakat, hakikat, haya derim, rüya demem, riya demem, güya demem; raya (cennet) derim, buraya demem!.. 

● Kilo vermenin en ucuz, masrafsız, kolay, zahmetsiz yolu kilo almamaktır! 

● Gerçek bahtiyar, “Eşim, işim, aşım var!” diyen değil, “Secdeye giden başım var!” diyendir. 

● Beşeriz, Ahirzamanın son zaman diliminin dehşetli fırtınaları içinde şaşarız; hata eder, kusur işler; bazen haddimizi aşarız! Yalnızca “tevbe ile helallik alıp özür!” dilersek mutlu yaşarız!  

● Çekmeyen işsizlik, aşsızlık, eşsizlik anlayabilir mi gençleri; işsizleri, aşsızları, gözü yaşlıları? 

● “Pes” etmeyen “pis” ahlâksız müstebitlere “pas” veren cahil ahlâklılar oldukça iflâh olmayız! 

● Barışın formülü: “Hürmet (saygı) muhabbet, merhamet, sıdk (dürüstlük), uhuvvet!” 

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