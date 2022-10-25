Kur’an neden icâz ve belâğatı yönünden de tercüme edilemez?

Masumları dağlayarak gelen; ağlayarak gider!

● “Eşit” olmak için savaşma, “reşid” olmak için çalış!

● Milleti “ağ”layanlar; yalandan “ağlayan”lar, dalkavukça “yağlayanlar”dır!

● Asalaklar, salaklar sayesinde köşeyi döner!

● Gününü gün eden, bugününü dün, ömürünü öğün eder!

● Aşkı başka, meşki başka olanın özü başka, son sözü mutlak olur keşke keşke!

● Yalnız şâkir bilir, şükür şeker gibi tatlı olduğunu…

● Haberimiz olsun; bu dünyada “ölmek var, dönmek yok!”

● Sözlü sohbet dakikalar, saatler sonra biter; hal sohbeti günler, aylar, yıllar, asırlar sürer…

● Bazı resmi vaiz ve görevliler, “tebliğ” değil, “meblağ” peşinde!

● Hedefi hevası, hevesi, havası olanlar havas olamaz!

● Liyakat gitti, torpilli mülakat geldi!

● Bugünün işini bırakınsan yarına yanarsın narına!

● Fani dünyada ne sürat ne surat yapmalı; sür’at, Sırat’ta tadılmalı!

● “Nice ehl-i hamiyet tanırım, onları gördükçe kendimden utanırım! Nice sahtekâr hamiyetfuruş tanırım, onların yerine ben utanırım!”

● Ey iktidardaki vicdansızlar, yaptıklarınıza vicdan sızlar, vicdansızlar!

● Kalabalıkların gözlerini bağlayarak, güçlüleri yağlayarak geldiniz, yakınlarınıza menfaat sağlayarak durdunuz; masumları dağlayarak kudurdunuz; hiç kaçarı yok, ağlayarak gideceksiniz!

● Seçim iktidar ile arif arasında değil; zorba ile zarif, nazik ile küfürbaz herif, muktesit ile müsrif, çapulcu ile şerif arasında olacak!

● Gerçek ozan der ki, hak söylerse özün, sözün, sazın; kızarmaz yüzün, bitmez hazın!

● “Kıl oldum ağabi!” diyen genç, “akıl oldum, kul oldum!” diyene dek sürünür.

● Ey alimler ulema-i su gibi aziz olunuz; yoksa ulemâü’s-sû’ olursunuz!

● Sana tut derim, yut demem; büyü derim, uyu demem; aya derim, yaya demem; duaya derim, bedduaya demem; sadakat, hakikat, haya derim, rüya demem, riya demem, güya demem; raya (cennet) derim, buraya demem!..

● Kilo vermenin en ucuz, masrafsız, kolay, zahmetsiz yolu kilo almamaktır!

● Gerçek bahtiyar, “Eşim, işim, aşım var!” diyen değil, “Secdeye giden başım var!” diyendir.

● Beşeriz, Ahirzamanın son zaman diliminin dehşetli fırtınaları içinde şaşarız; hata eder, kusur işler; bazen haddimizi aşarız! Yalnızca “tevbe ile helallik alıp özür!” dilersek mutlu yaşarız!

● Çekmeyen işsizlik, aşsızlık, eşsizlik anlayabilir mi gençleri; işsizleri, aşsızları, gözü yaşlıları?

● “Pes” etmeyen “pis” ahlâksız müstebitlere “pas” veren cahil ahlâklılar oldukça iflâh olmayız!

● Barışın formülü: “Hürmet (saygı) muhabbet, merhamet, sıdk (dürüstlük), uhuvvet!”