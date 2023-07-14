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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

“Kur’an siyasetini” tebliğ

Ali FERŞADOĞLU
14 Temmuz 2023, Cuma
Üstad Bediüzzaman’ın, “Euzubillahi mineşşeytani vessiyaseti/şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınırım”1 sözünü paylaşan bazı kardeşlerimiz, “Siyasetten tamamen kaçmalı!” mesajları gönderdi.

Bediüzzaman, Deccalizm/Süfyanizm, ifsat komitelerinin kurguladığı “yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar” siyasetten kaçmış. Ayrıca, din adına siyasete atılma; siyasette fiilen yer alarak devleti ele geçirmeye çalışma ve yönetmeye talip olma; “yüzde altmış, yetmiş tam mütedeyyin olmadan” siyasetinden kaçılmasını istemiştir. Yoksa, en büyük alim, mütefekkir, bir müçtehid olarak Bediüzzaman, Kur’an’ın tefsiri olan Risale-i Nur ile iman, ibadet/adalet ahlak, ukubat; tasavvuf gibi bütün İslâm ilimleri literatüründeki tüm mefhum/kavramları aklî, mantıkî, ilmî delillere de dayanarak ispat ve izah etti. Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimai, siyasi ölçü ve stratejilerini belirleme vazife ve yetkisi onun olduğuna göre, “Risale-i Nur sadece iman dersi değil, içtimai ders de verir.”2 “Yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur’ân siyâsetini’ takip eder.3 Şu Münâzârât, hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (hastalıkları teşhise) dâir hizmet ile mükellef ve muvazzaftır (görevlidir).4 

Elbette Bediüzzaman, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin istibdat-hürriyet, meşrutiyet/demokrasi, meşveret, cumhuriyet, devlet, hilafet, reis-i cumhur, seçim, liyakat, milliyet/milliyetçilik, laiklik, iktisat (ekonomi), çalışma/üretim, ücret, faiz, sirkat, şeffaflık, sorgulama, siyaset, fırka, propaganda, İttihad-ı İslâm, vs., vs. gibi içtimai, siyasi mefhumların felsefesini yapmış; 27. Mektub olan lahikalar başta olmak üzere Münazarat, Sünühat, Divan-ı Harb-i Örfi, Hutbe-i Şamiye, Şualar, İşarat’ül-İcaz (Beyanat ve Tenvirler) ve sair temel eserlerde ortaya koymuştur. Bunlar okuyup müzakere etmeden Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin içtimai, siyasi ölçüleri nasıl anlaşılacaktır? (Ki, bu kavramları okumak, anlamak, müzakere, mütalaa ve tebliğ etmek zaten siyaset değildir!) Öte yandan “Risale-i Nur, İslâmiyet ve vatan zararına her türlü (içtimai, siyasi, felsefi) cereyana karşı koyar.”5  

Şu halde siyasi mefhumlar anlaşılmadan bu zararlı cereyanlara nasıl karşı konulacaktır?  

Dipnotlar: 

1-Emirdağ Lahikası, Enst./intr., s. 42.; 

2-Hizmet Rehberi, s. 54.;

 3-İşârâtü’l-İ’câz, s. 84.; 

4-Münazarat, s. 46.; 

5-Hizmet Rehberi, s. 53. 

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