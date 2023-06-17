Kuraklıkla mücadele tedbir ve tekbir ile olur

17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nde araştırmalar; dünyada 2,7 milyar insanın çölleşme tehdidi altında olduğunu gösterdi. 2050’de iki katına çıkacak!..

Türkiye’de henüz çöl yok, ama, kuraklık ve çölleşme hiç iç açıcı değil. Özellikle Konya ve Iğdır ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya.

Bu ise direkt imanımız, inancımız, kanun ve siyasetle bağlantılıdır! Ne ilgisi var, demeyin; çölleşmenin en büyük sebebi ise talan edilen orman ve mera arazileridir. “Hak, hürriyet, adalet, meşveret, meşrutiyet, demokrasi, şeffaflık ve sorgulama” yoksa, “orman, tarım ve mera arazileri talan” edilir ve çölleşme kaçınılmaz olur! Orman, ziraat alanları ve araziler imara açan çölleşmeye sebep olur. Derme-çatma, kaçak binalara imar affı getirirseniz, deprem gelip hepsini yerle bir eder!

“Biz, gayr-ı tabiî ve tembelliğe müsait ve gururu okşayan imâret maişetine el atıp belâmızı bulduk… Maîşet için tarik-ı tabiî ve meşru ve zihayat, san’attır, ziraattir, ticarettir. Gayr-ı tabiî ise, memuriyet ve her nev’iyle imârettir... (memuriyet, amirlik, bürokrasi, inşaat) Bence memuriyete veya imarete giren, yalnız hamiyet ve hizmet için girmelidir. Yoksa, yalnız maişet (geçim) ve menfaat için girse, bir nevi çingenelik eder.”1 Ülke, demokrasi, hukuk, ziraat, sanat ve ticari sistemle kalkınır. Ne ki, bugün de imarete ağırlık verildi ve “belâmızı bulduk!”

Bu da değişmez İlahi bir kanundur: Allah’ı nisyan, tedbirsizlikle isyan, zulüm, adaletsizlik, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık ile tekvini şeriat olan tabiat kanunlarını ve teşri-i şeriat olan Allah’ın emir ve yasaklarını çiğnedik; iki günah birleşti, “ceza amel cinsindendir” hakikatince çölleşme, deprem ve sel geldi!

“Sual: Yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı. İki üç defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı. Neden?

“Elcevap: Yağmursuzluk, bu çeşit dua ve namazın vaktidir, illeti ve hikmeti değil. Nasıl ki güneş ve ayın tutulması zamanında küsuf ve husuf namazı kılınır ve güneşin gurubuyla akşam namazı kılınır; öyle de, yağmursuzluk, kuraklık, yağmur namazının ve duasının vaktidir.”2

Şu halde, kuraklık, deprem, sel gibi belâ ve musibetlerin tahribatlarını önlemenin çaresi “adalet, meşveret, demokrasi”, tekvini kanunlara riayet ile tedbir ve fiili, kavli dua ile tekbirdir!

Dipnotlar:

1-Münâzarât, Enst./inter., s. 79.;

2-Emirdağ Lâhikası, s. 31.