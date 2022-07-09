Kurban ve hayvan hakları tartışmaları

Kimileri, “Hayvan haklarına aykırı!” diye kurbana itiraz eder.

Oysa, her gün milyonlarca hayvanın kesilmesine, tonlarca balığın canlı canlı yakalanıp öldürülmesine (!), binlerce kuş ve sair hayvanlarının avlanmasına, İspanya'da boğaların kılıçla boğazlanmasına; hayvanların kıran kırana dövüştürülmesine; hiç ses çıkarmazken... Kurban mevzubahis olduğunda "insancıl!", hattâ, "hayvancıl", ot yiyen olduğuna göre, acaba "insancıl", yamyam, "hayvancıl", hayvan yiyen mi demektir?) kesilip ağıt yakmasına ne buyurulur?

Bu arada, kendileri, kasaplardan kilolarca et alıp, içkilerine meze yaptıkları hayvanların kesimlerini düşünmeyenler, Müslümanların inançlarından dolayı kestiği kurbanlara karşı gelmeleri ne insan hakları, ne din ve vicdân hürriyeti ile izâh edilebilir!

Hayvanları sevmek, merhamet etmek, eziyet ve işkence etmemek, Müslümanların dinî vecibesi. Allah'ın yarattıklarını, yaratandan ötürü sevmek ve hoş görmek zorundalar.

Kurban ederken de, azamî şefkat ve merhamet göstermek, şefkat ve merhamet sıfatlarının bir gereği. Zâten, 15 asırdın beri devam eden "kurban kültürü", bu şefkat, nezaket ve nezâheti Müslümanlara, “Bismillahi Allahuekber!” diye besmele çekilirken; "şefkat, merhamet, yardım ve segiyi" ihtivâ eden "besmeledeki "Rahman ve Rahîm" isimlerinin tekrarı ile ders verilmektedir..

Sokak, cadde ve meydanlarda, pis, mide bulandırıcı, kerih, çirkin manzaralar teşekkül ettirmemek de mü'minin birinci vazifesi. “Temizlik, imândandır, temizlik imânın yarısıdır.”

İslâm, "haklar" manzûmesine sadece insan haklarını değil, hayvan, hattâ eşya hakkını da ilâve eder. Dolayısıyla, en büyük çevre kitabı Kur'ân, hadis, en büyük çevreci Müslüman'dır. Bu şuurla kurbanını keser. “Doğru İslâmiyeti, İslâmiyete lâyık doğruluğ”, güzel İslâmiyete ve İslâmiyete lâyık güzelliği, temiz İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık temizliği, hal ve hareketleriyle yansıtmalı.

Bu aynı zamanda, en tesirli ve etkili olan "lisân-ı hâl" tebliğ metodunun da bir gereğidir.

Unutmayalım ki, çirkin hal ve tavırlar, kötü ahlâktan kaynaklanan menfî, çirkin hareketlerimiz İslâm'a mal edilecek! Evet, "çifte standardın", en dehşetli bir şekilde uygulandığı bir dönemdeyiz! Onları, "Müslümanlar böyle olursa, İslâmiyet de böyle olur!" gibi mantıksız bir kıyasa sürüklememeliyiz. Aynı zamanda bu, İslamiyete perde olmaktır ve mes'uliyet gerektirir!

Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ve insanlık alemine hayırlara vesile olmasını dilerim.