Küresel komşular ve hakları

Son yirmi senedir dindarlar arasında da komşuluk ilişkileri büyük ölçüde aşındı. Kimlikler ve insani değerler kaybolmaya başladı. Şehirlerdeki komşuluk ilişkileri bütün bütün zayıfladı.

Adalet müessesesinin çökmesiyle ferdler ferdlere, aileler ailelere, komşular komşulara kırdırıldı. Psikiyatrist Prof. Dr. Ahmet Çelikkol, ortaya konan plana göre sorgulamayan, düşünmeyen insanlar yetiştiriliyor. İtiraz edenlerin de itirazlarından sonuç çıkmıyor. Bilinçli insanların yönlendirilmesi ve uydu haline getirilmesi çok güçtür. Bu nedenle sosyal bilinçlenme bilerek kırılıyor. Eğitim sistemiyle, sınırlı sayıda yöneticinin yetiştirilmesi sağlanıyor. İnsanlarda hırsızlık ve yolsuzluklara karşı olan duyarsızlık ve toplum değerleri yok ediliyor1 demiş.

Bizi kurtaracak hayati önem taşıyan komşu haklarına saygıdır. Kim biribirinin komşusudur? Hz. Ali’den (ra) gelen rivayete göre, “Birbirlerinin sesini duyacak kadar yakın olan kimseler komşu” sayılır. Hz. Aişe (ra) evin her cephesinden kırkar hanenin komşuluk hakkı bulunduğunu söyler. Kur’an’da komşular “yakın ve uzak komşu” olmak üzere iki grupta ele alınmıştır.2 Ancak, teknolojik kitle iletişim vasıtalarıyla, “Dünyamız küçülüp bir köy hükmüne geçmiştir... Şimdi tekemmül-ü vesait-i nakliye ile, âlem bir şehr-i vahid hükmüne geçtiği gibi, matbuat ve telgraf gibi vesait-i muhabere ve müdavele ile ehl-i dünya, bir meclisin ehli hükmündedir.”3 Teknolojik iletişim ve ulaşım vasıtaları dünyayı cebimize sokmuş, dünyanın öbür ucundaki insanları bize komşu etmiştir. Komşu, komşunun külüne muhtaç olduğundan atalarımız, “Ev alma, komşu al!” demişlerdir. İslamiyette komşu hakları, önemli bir yer tutar. Bunlar, “Biribirinin mal, can ve namuslarını korumaları,; daima hüsn-ü zan ve iyilik etmeleri, hediyeleşmeleri; dayanışma içine girmeleri” şeklinde özetlenebilir.

Peygamber Efendimiz (asm), üzerimizdeki haklarına göre komşuları üçe ayırmıştır: 1-Bir hakkı olan komşular: Müşrikler gibi ki, bunların sadece komşuluk hakkı vardır. 2-İki hakkı olan komşular: Müslümanlar gibi ki, bunların hem komşuluk hem de din kardeşliği hakkı vardır. 3-Üç hakkı olan komşular: Akraba olan Müslümanlar gibi ki, bunların hem komşuluk hem din kardeşliği, hem de akrabalık hakkı vardır.3 Bizi ve değerlerimizi Asr-ı Saadet komşuluk modelini günümüze taşıyan İhlas ve Uhuvvet risaleleri kurtaracaktır.

Dipnotlar:

1-Yeni Asya, 27.8.2001.; 2-Nisa Suresi, 36.; 3-Muhakemat, Enst./inter., s. 38.; 4-İbni Hacer, Fethü’1-barî, X, 456.