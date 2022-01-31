Kurulan tuzakları seyredemeyiz!

Kalbimiz o kadar da tahaccür etmedi! Çoluk-çocuğumuzun gözümüzün önünden kayıp yitik nesiller olmalarını seyredemeyiz.

Mealini vereceğimiz şu İlâhî ferman sorumluluklarını bize yükledi:

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” (Tahrîm Sûresi, 6) Ki, “Bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid’alar, dalâletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumî ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş…” (Lem’alar, s. 164)

Zaman müthiş, zira, “Deccalizm /Süfyanizm” ve kolları “ifsat ve ahlâksızlık komiteleri” devri.

Düşmanlar dehşetli, tazyikat, baskı ve bida’lar, İslâma aykırı şeyler Tv, internet, cep telefonu, çevre, yani, kötü eğitim sistemiyle okul, sokaklar, spor alanları da müthiş cazibeleriyle çocuklarımızı bizden koparmaya çalışıyor!

Çocuklarımızı Risale-i Nur ile talim ve terbiye edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız?

Risale-i Nur’da çocuklarımızı eğitmenin formülü şöyle verilmiştir: “Çocukların talimi ya cebirle ya hevesatlarını okşamakla olur.” (Münâzarât, internet, s. 128)

Buradaki “cebir” baskı değil, mecbur tutmaktır. “Okula gitmek” bir cebirdir, “imtihan” bir cebirdir, “not” bir cebirdir, okulun prensipleri bir cebirdir, yani mecburiyettir...

Hevesatlarını okşamak ise, teşvik ve mükâfattır. Çocukların muhakemeleri tam gelişmediğinden; meseleleri his, yani duygularıyla değerlendirirler. Ve “teşvik veya cebir” yapılmazsa, hep oyun ve eğlenceyi düşünürler. Şâyet bu iki unsur dengeli bir şekilde uygulanmazsa onları, imanlı, faziletli, bilgili, âlim ve kâşifler olarak yetiştiremeyiz.

“Çocukların hevesatlarını okşamakla” nasıl teşvik edeceğimiz hususunu ele alalım.

