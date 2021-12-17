“Kurumsal” istişare dinin emridir

İstibdat; baskı, keyfi yönetim; hak ve hürriyetlerin bulunmadığı tek adam veya zümre idaresi, “semm-i katil (öldürücü zehir).

Bediüzzaman’dan, istibdatı “esâsiyle tedâvi edecek olan tiryâk-ı meşrûtiyeti bize târif et” talebinde bulunurlar.

“Cevap: Bâzı memurların ef’ali, adem-i ülfetten (fiilleri, alışmamış, ülfet etmemiş, özümsemediklerinden) dolayı size yanlış ders gösterdiği ve şiddetten neş’et eden müşevveşiyetle (karmakarışık) hâl-i hazırdan fehmettiğiniz meşrûtiyeti tefsir etmeyeceğim. Belki hükümetin hedef-i maksadı olan meşrûtiyet-i meşrûâyı (dine, şeriata uygun meşrûtiyeti/demokrasiyi) beyân edeceğim: ‘Veşavirhum fil-emri/Ve işlerde onlarla istişare et. (Al-i İmran Sûresi, 159) “Ve emruhum şûrâ beynehum/Onların aralarındaki işleri istişare iledir.’ (Şûrâ Sûresi, 38) âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir. ” (Münâzarât, s. 23)

Meşveret-i şer’iye; dine, şeriata uygun istişare sistemi demektir. Ortak akıl, kollektif şuur, dayanışma, şeffaflık.

İslâm âlemi ve diktatör ülkelerde baştan aşağı istibdat, baskı, katı emirler olduğundan asla alternatif fikirlere yer verilmez. Kanun ve yönetmelikler öyle düzenlenmiş ki, kimse başını kaldıramıyor. Üstad Bediüzzaman, “Mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mâbeynindeki vasıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır.” der. (Lem’alar, s. 166) Şeyh emreder, mürid yapar; baba söyler, evlât uyar. Halbuki kardeşlikte baskıyı ihsas edecek makam bile yok.

Esasında Müslümanlara emredilen-Peygamberimizin (asm) uygulamasıyla da-sadece “kişisel/şahsî” meşveret değil, kurumsal/müessesevî istişaredir. Ve bu “meşverette hüküm ekserindir. (ESDE, Münâzarât, Yeni Tanzim, 2009, s. 224)

Ne ki, en küçük resmî dairelerden en büyüğüne kadar organize edilen ilmî, fikrî, idarî meşvereti demokratik ülkeler gerçekleştirmiş. Ve mükemmel yönetim düzeni ve âdil yargılama mekanizması kurmuş, kalkınıp, zenginleşmişlerdir. Cehalet, fakirlik, ihtilâf ve perişanlıktan halas olmak, kurumsal istişare mekanizmalarına bağlıdır.

Müslümanlara emredilmişken, neden (kurumsal) istişareyi yapmayıp onlara kaptırmışlar?!

Şeriat adına şeriatın kurallarına karşı gelmek çok kötü!