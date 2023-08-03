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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Maksadını aşan yaklaşımlar

Ali FERŞADOĞLU
03 Ağustos 2023, Perşembe
Şahs-ı maneviye dayanarak meşveret edenler daima doğru karar verirler.

Zira, meşveret “Veşavirhum fil-emri/Ve işlerde onlarla istişare et. Ve emruhum şura beynehum/Onların aralarındaki işleri istişare iledir.”1 âyet-i kerîmelerinin de gereği farzdır. Peygamberimizin (asm) hakkında vahiy olmayan her meselede istişare etmiştir. Bediüzzaman, “Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var.”2 Siz “meşveret ediniz. Kararınızı kabul ederim.”3

Ancak, meşverette de sonuç almak vazifemiz değil. İşimiz ihlasla namaz kılmaktır, kabul ettirmek değil; meşveret etmektir, sonuç almak değil; cihaddır, galip-mağlup olmak değil! İşimiz hakkı tebliğ ile hizmet etmektir, netice almak değil. Netice takdir-i İlahinindir. “Meşhurdur ki, bir zaman İslâm kahramanlarından ve Cengiz’in ordusunu müteaddit defa mağlûp eden Celâleddin-i Harzemşah harbe giderken, vüzerâsı ve etbâı ona demişler: “Sen muzaffer olacaksın. Cenâb-ı Hak seni galip edecek.” O demiş: “Ben Allah’ın emriyle, cihad yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenâb-ı Hakkın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlûp etmek Onun vazifesidir.”4

“İman, Kur’an hizmetinde meşveret; şahs-ı manevi için içtihad hükmündedir. İçtihadda isabet eden iki sevap alır; isabet etmeyen içtihad etmesinin karşılığı olarak bir sevap alır. Meşveret eden isabet etmese bile hem içtihad, hem de meşveretin karşılığı olarak iki sevap alır. İsabet etse üç sevap alır.”

Emir, hakikat, hikmet bundan ibaret iken şahsın ne haddi var ki, “cemaati, şahs-ı maneviyi ve kararlarını” eleştirsin, hafife alsın! Damlanın cirmi nedir ki, havuzu beğenmesin, eleştirsin!

Şu halde, şahs-ı maneviyi, meşveretin kararlarını, cemaati ve müesseselerini eleştirmek cahilliktir; maksadını aşmaktır, talihsiz yaklaşımlar, boş ve kof lâflardır! Bilerek ve kasten eleştiren ise haddini aşmış dengesiz ve densiz; i’rabda mahalli yoktur; kaale almamak gerekir!

Dipnotlar: 

1-Al-i İmran Suresi, 159., Şura Suresi, 38.; 

2-Emirdağ Lâhikası-I, s. 219.; 

3-Şualar, Enst./inter., s. 289. 

4-Lem’alar, Enst./inter, s. 134.

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