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28 EYLÜL 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Malınızı çalıp gasp edenlere ne yaparsınız?

Ali FERŞADOĞLU
28 Eylül 2023, Perşembe
Sahi, birileri paranızı, malınızı, kıymetli takılarınızı çalsa veya gasp etse beyninizden vurulmuşa döner; hakkınızı arar; hırsız ve gasıpları şikayet eder, mahkemeye mi verirsiniz.

Yoksa, “Çok güzel çalıyorsunuz, devam edin!” der misiniz? Enflasyon, zam ve gücümüz üstünde haksız, dolaylı, dolaysız vergilerle cebimizdeki ceplerimizi boşaltıyorlar; mallarımız resmen çalınıyor ve gasp ediliyor!  

Niye bazılarının kılı kıpırdamıyor? Zira, müstebit iktidar istibdat, baskı ile sindirerek, korkutarak hak arama yollarını da kapatmış! Evet, bu aleni enflasyon ve zam hırsızlıklarına edep, ahlak ve kanunlar çerçevesinde tepki göstermeliyiz. Zira, anayasaya göre, “mülkiyet, toplantı ve gösteri yürüyüşü, özel hayatın korunması, teşkilatlanma/örgütlenme hürriyetlerimiz vardır. Eğer, “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.”1 Yani, gerçekten siyasete hizmet için atılanlar-bu iktidar gibi-hak ve hürriyetlerimizi bilmez, araştırmaz, talep etmez ve meşru dairede aramazsak, çalışan hamiyet sahipleri otomatikman müstebit olur! Onlara ses çıkarmaz, yanlışlarını dahi alkışlarsak yaptıklarını doğru sanırlar. 

Unutmayalım ki, hak ve hürriyetler “imanın özelliği ve Rahmanın” da hediyesidir. Yani, bu işleri Allah için de yapmış olacağız! Peki neden bu cesareti gösteremiyoruz? Çünkü hukukumu bilmiyoruz. Küçük bir örnek: Marketten aldığımız karpuz içini yemiş ve kof çıktı. İade etmek istedik, “hamiyetli, gayretli” bildiğimiz kasadar, “İade alamıyoruz, müdürün talimatı var!” dedi. “Müdür kim, tüketici kanunu var, keyfi karar verilemez!” diye sert çıktık! Müdürü aradı ve iadeyi aldı!  

Unutmayalım, BM (Birleşmiş Milletlerin) de kabul ettiği ve bilmemiz gereken şu kanunlar da var: Aldığımız hizmet veya bir maldan kaynaklı zararın giderilmesini talep etme; müstehlikler, yani, tüketiciler olarak örgütlenme, sesimizi duyurma, mağduriyetlerimizin giderilmesi için baskı grubu oluşturma hakkına sahibiz. 

En önemli iş demokrasiye sahip çıkmaktır. Zira, “Meşrûtiyet (demokrasi) ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.”2 Ve şayet, bilirsek ki, “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adalet ve Şeriattır. Padişah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halîfedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tabi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar.” 

Dipnotlar: 

1-Münazarat, Enst./inter., s. 74.; 

2-Age, s. 39.; 3-Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.  

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